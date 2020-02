Češi po šesti letech v hale Globen. Zářil tu Jágr, bude těžké ji zaplnit | iSport.cz

Češi dnes ve stockholmské hale Globen vstoupí do Švédských her. • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Svého času to byl skvost. Jedno z nejobdivovanějších hokejových míst. Hala Globen ve Stockholmu, vypadající jako velký golfový míček. Po šesti letech se sem vrací hokejová reprezentace, minulé turnaje Euro Hockey Tour se hrály jinde, hlavně ve vedlejším Hovetu. Což o to, hala je to krásná. Ale nabízí se otázka: Jak se zaplní? Kapacitu má téměř 14 tisíc lidí. „Sám jsem na to hodně zvědavý,“ říká Petr Nedvěd, generální manažer národního týmu. Co v ní prožili Reichel a spol? Utkání Švédsko - Česko začíná v 19.00 a sledovat ho můžete ONLINE.

Je to největší stavba půlkruhového tvaru na světě. Alespoň tak zní oficiální údaje. Když vejdete dovnitř do hlediště, máte pocit, že jste v rudém pekle. Podle barvy sedaček.

„Je to určitě speciální hala. Ve své době jedna z nejhezčích v Evropě,“ potvrzuje kouč Robert Reichel, sám někdejší prvotřídní útočník, trojnásobný mistr světa. Na Globen má i jednu speciální vzpomínku, právě tady vstřelil svůj první hattrick v reprezentaci. Psal se únor roku 1996, Češi přejeli Kanadu 6:1 a tehdy 24letý útočník, působící v německé lize, zazářil třemi góly.

„Potom si vybavuju, že jsme tady při Světovém poháru vyhráli 6:1 nad Švédy. Takže vzpomínky jsou dobré, věřím, že se dneska vrátí a zápas zvládneme,“ tvrdí Reichel.

Když už jsme u památných zápasů, je třeba připomenout i rok 1990. Před třiceti lety, 4. února, dal totiž v téhle hale, která byla v tu dobu rok otevřená, svůj první reprezentační gól Jaromír Jágr. Tehdy hrál ve formaci s právě s Reichlem, na levém křídle byl Ladislav Lubina, jenž nahradil Roberta Holíka.

Tak schválně. Kolik si myslíte,že večer dorazí lidí na zápas @narodnitym proti Švédům do Globenu? Ve Švédsku bývaly s návštěvami na repre v posledních letech problémy...Zvlášť když se turnaj po 6 letech přesunul zpatky do obřího Globenu pro 14 tisíc... pic.twitter.com/CnOydzFb4E — Zdenek Janda (@zdenek_janda) February 6, 2020

„Trochu se mi ten zápas vybavuje. I to, že jsem dal gól. A jak? Nevím. Asi to byla nějaká dorážka. Kdybych prošel přes tři hráče, určitě bych si to pamatoval,“ vtipkoval o tom Jágr v době, kdy si už jako 47letá legenda přebíral v úterý svoji pamětní minci. Tehdy, když dal svůj první gól, mu bylo necelých osmnáct…

„Je to unikát, taková hala ve světě není. Vypadá jako golfový míček. Vždycky se v takové hale hraje dobře, pokud přijdou lidi a mužstvu se daří,“ reaguje Reichel.

Ano, to je zásadní otázka. Kolik přijde fanoušků? Návštěvnost na zápasech hokejových reprezentací ve Švédsku byl v posledních letech problém. Také proto se turnaje Euro Hockey Tour nehrály v Globenu, ale hned vedle, ve stařičkém Hovetu, v němž se rovněž psala bohatá hokejová historie. Ten už ovšem hokeji neslouží, proto se teď zápasy vrací na hlavní scénu.

„Jsem hodně zvědavý, kolik přijde lidí. A hlavně na zápasy, ve kterých nebudou hrát domácí,“ přemítá GM Nedvěd.

První test přijde už dneska, od 19 hodin se národní tým utká se Švédy. „Nevím. Myslím ale, že nebude úplně plno. Jestli bude kolem osmi devíti tisíc, bylo by to dobrý. Ale je čtvrtek, uvidíme,“ nechá se překvapit Reichel.

Musí si zvyknout na široký led

Globen má ještě jedno specifikum. Široký led. „I to je věc, na kterou si budeme muset zvyknout,“ tuší reprezentační kouč. Proto je dobře, že si včera hokejisté v hale zatrénovali. Protože pro spoustu z nich to bude premiéra v tomhle hokejovém stánku, na jehož vrchol se můžete nechat vyvést výtahem a kochat se výhledem na švédskou metropoli. Zajímavé je i posezení v restauraci, z níž je pohled přímo na ledovou plochu.

„Když jsem po tréninku sundal helmu, myslím, že jsem byl stejně rudej jako ty sedačky okolo. Měl jsem toho dost,“ vtipkoval gólman Dominik Furch po tréninku, na němž bylo pět pětek. Takže pro brankáře to byl hukot.

Zatímco Reichel má na Globen pozitivní vzpomínku, útočník Tomáš Zohorna, jenž v reprezentaci odkroutil už 94 zápasů, si vybavuje událost, která pro něj byla smutná.

V roce 2014 si právě tady zlomil nohu, když padl do střely. A přišel o šanci zabojovat o šampionát v Bělorusku. „Bylo to někdy ke konci utkání se Švédy. Skočil jsem do střely, dostal jsem do nártu a hned jsme jeli na rentgen,“ popisuje nepříjemný moment. Zohorna tehdy hrál ve čtvrté formaci, byl to pro něj sedmý zápas v národním týmu. A jen tak mimochodem, v první formaci hrál Jágr…

„Jinak je to krásná hala, obrovská. Těším se na zápas. Doufám, že přijde hodně fanoušků a bude dobrá atmosféra,“ přeje si Zohorna. Ale kdo ví, jestli to nebude spíš hodně komorní… Doteď hokejisté nelibě vzpomínají na poslední šampionát, který se tady odehrál v roce 2013. To byla kulisa mizerná. Až ostudná.

Jinak jsou tady ale podmínky pro hokej ideální. Hotel hned vedle, žádné dojíždění autobusem. „V tomhle ohledu je to super,“ přitakává Reichel.

Dnešní zápas se Švédy začíná v 19 hodin. Kolik dorazí fanoušků? A trefí někdo z českých hráčů hattrick jako současný kouč Reichel?