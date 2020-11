České objevy Karjala Cupu: Pište si Špačka na další seznam. Kdo dál?

Česko v plné sestavě odehrálo na Karjala Cupu první dva zápasy. Do třetího vypustili trenéři 10 juniorů. Sestavili jsme TOP 5 objevů turnaje, který se odehrál v Helsinkách. I když národní tým ztratil poslední zápas s Ruskem, tak i v něm se dá najít jedno hodně příjemné překvapení.

Je libo další centr na reprezentační seznam? Tady je. Vrátil se z Ameriky, kde se snažil dostat na soupisku Winnipegu, nevyšlo to. Teď má ambici se dostat do NHL z Evropy. Nedělá mu problém tvořit, zámoří ho naučilo i větší herní disciplíně a přitvrdil. Může z něj být stabilní člen národního týmu. Nuly na bodovém kontě se neděste, mate. Aktivní byl hodně, jeho lajna si vytvořila dost příležitostí, které ale neproměnila, parťák Jiří Smejkal třeba proti Rusům trefil tyč.

23 let 3 zápasy 0 bodů

Bere dech, co si v 16 letech dovolí. Ale i když se na něj díváte bez „wau efektu“, že je tak mladý, se musel líbit. S pukem byl hodně sebevědomý. Vymyslí přečíslení, neodpálí zbrkle kotouč. Vlastně chyboval jen jednou, když mu pláchl útočník podél mantinelu. Hrál pouze s Ruskem, ale potenciál ukázal velký. Jestli tápete, jak odvážní by obránci měli být? Přesně takhle. Za každou cenu se snaží vymyslet konstruktivní řešení.

16 let 1 zápas 0 bodů

Zohorna a Zohorna

32 + 30 let

2 zápasy (Tomáš) + 2 zápasy (Hynek)

0 bodů (Tomáš) + 3 body (1+2) (Hynek)

Vlastně už nezarazí, že bratři Zohornové umí hrát dobře. Jenže teď postupně vyskakují do kategorie opor. Tomáš s Hynkem se na mezinárodní scéně cítí už komfortně. Tohle je dvojice, kterou vždycky cítíte, když je v akci. Teď chyběl třetí bratr Radim, nahradil ho Andrej Nestrašil a taky to šlapalo. Udělali obrovský posun v tom, že v reprezentaci nejsou jen od toho, aby bránili. Dovedou být kreativní, plus nezmizela Tomášova otravnost.