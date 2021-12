ONLINE: Česko - Finsko 1:1. Střelou z levého kruhu srovnal Kovář

Čeští hokejisté hrají první utkání Channel One Cupu v Praze proti Finsku. Kouč Filip Pešín postavil do branky Šimona Hrubce, kapitánem je stejně jako na letošním mistrovství světa v Rize útočník Jan Kovář. Jeho asistenty budou obránce Jakub Jeřábek a centr David Krejčí, který nastoupí podle dohody jen v úvodním duelu a do Moskvy se s týmem nevydá. Dnešní zápas sledujte ONLINE v článku.