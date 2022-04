České hokejistky po Pacinovi povede Kanaďanka, má dvě zlata z olympiády

Ženskou hokejovou reprezentaci povede po trenérovi Tomáši Pacinovi dvojnásobná olympijská vítězka Kanaďanka Carla MacLeodová. Bývalá obránkyně získala s Kanadou zlato na hrách v Turíně v roce 2006 a ve Vancouveru o čtyři roky později. Do funkce ji dnes jmenoval výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

Pacina dovedl české hokejistky poprvé v historii na olympijské hry, v Pekingu tým postoupil do čtvrtfinále a nakonec obsadil sedmé místo. Čtyřiapadesátiletý kouč, který zastával i funkce svazového trenéra dovedností, se však na začátku března možnosti pokračovat na střídačce ze zdravotních důvodů vzdal.

„Česká ženská reprezentace má program, který jsem v posledních sezonách pečlivě sledovala a obdivovala. Je zřejmé, že díky odhodlání a výjimečnosti hráček jsme se stali kandidátem na nejvyšší příčky,“ uvedla MacLeodová v tiskové zprávě.

„Všichni cítíme, že to je jen začátek. Máme silné jádro, talentované hráčky, které jsou hokeji naprosto oddané, a realizační tým, který je na velké výzvy připraven. Chtěla bych proto poděkovat Českému svazu ledního hokeje za důvěru a příležitost. Je pro mě velkou poctou být součástí národního týmu a těším se, že českému ženskému hokeji pomohu dosáhnout těch nejvyšších cílů,“ doplnila mistryně světa z roku 2007.

Devětatřicetiletá MacLeodová se věnuje trénování od roku 2010, kdy ukončila hráčskou kariéru. V současné době je hlavní trenérkou a šéfkou ženského hokeje na University of Calgary, kde bude působit i nadále. Ve vedení reprezentace má MacLeodová spolupracovat s asistentem Dušanem Andrašovským, šéftrenérem ženského hokeje a trenérem ženské reprezentace do 18 let.

K českému výběru se bude členka kanadské olympijské Síně slávy (od roku 2012) připojovat při reprezentačních akcích. Tou nejbližší je mistrovství světa v Dánsku na přelomu srpna a září. Jako hráčka získala MacLeodová na šampionátu jednou zlato a třikrát stříbro.