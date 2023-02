ONLINE: Česko - Švédsko 1:0. Využitá přesilovka. Stezka drží těsný náskok

Měl to být výběr plný dravého mládí. Jenže všechno je jinak. Reprezentační trenér Kari Jalonen nedostál svým slovům a na švédskou misi vyrazil se zkušeným kádrem, před letošním mistrovstvím světa chce odzkoušet několik veteránů. V úvodním zápase proti celku Tre Kronor tak naskočí třeba útočník Jan Kovář, který si na hruď rovnou přišil kapitánské „Céčko“. Pro vstupní duel Švédských her se staví do branky Aleš Stezka z Vítkovic. ONLINE přenos z utkání sledujte od 19.00 na webu iSport.cz.