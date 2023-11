Repre bez Kašeho, Rulík chce oba. Je to motivace zamakat, reaguje David

Jeden Kaše byl do národního týmu chtěný, omluvil se však kvůli zdraví, jež není ideální. Druhý Kaše je v rámci možností fit, ale nevešel se do plánů reprezentačních stavitelů. Kdo se těšil, že produktivní bratrské duo přetaví působivé řádění v litvínovských dresech do řádění na turnaji Karjala příští týden, má smůlu. Proč nejede ani jeden?

Ano, je to překvapení. Litvínov v extralize zažívá skvělé časy, deseti výhrami v řadě nedávno překonal historický klubový rekord, drží se na druhé figuře. Do velké míry díky Ondřeji a Davidu Kašovým, kteří se vyšvihli na elitní příčky extraligové produktivity a jsou i tahouny kabiny. Zatímco 27letý Ondřej požádal o vynechání ze zdravotních důvodů, které jej dlouhodobě trápí, David by jet mohl. Podle mnohých i měl. Jenže nedostal pozvánku.

Členové reprezentačního vedení na středeční nominační tiskové konferenci dali zřetelně najevo, že by je tuze zajímalo mít po kupě sourozenecké duo.

Ovšem v případě, že Ondřej nemůže, „samostatné“ Davidovy služby už se jim nejeví tak zajímavě. Aspoň zatím.

Ačkoli oproti předchozí sezoně na Spartě máme před očima úplně jiného hráče.

„Vůbec bych to teď nehodnotil. Trenéři se nějak rozhodli, pro mě je to motivace zamakat víc, abych byl lepší. Třeba to příště vyjde,“ řekl k tomu doslova David Kaše v pátek večer po porážce 2:5 v Liberci.

První centr Vervy vstřelil pod Ještědem osmý sezonní gól, trefil se parádně z vrcholu kruhu a ve 28. minutě při přesilovce srovnával na 1:1. Jenže na obrat nedošlo, Tygři po čtyřech minutách díky dorážce Kellyho Klímy znovu poskočili nahoru a z poctivě vyfáraných výšin už neslezli dolů. Navíc si energickou a důraznou hrou navršili náskok až ke skóre 4:1. A to už před šesti tisíci diváky nešlo pustit. „Jeli jsme sem vyhrát, říkali jsme si, že musíme zlepšit venkovní utkání, ale soupeř byl lepší a zasloužil si tři body,“ shrnul Kaše.

Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd pro iSport.cz zmínil, že 26letý litvínovský dravec nezůstává zcela stranou zájmu, ovšem příští týden Karjalu hrát nebude. „David Kaše je určitě jméno na zvážení. Mezi mnou a Radimem Rulíkem debata o Davidovi proběhla a ano je to možnost. Ale nebudu lhát, Ondra je pro nás priorita,“ pravil upřímně.

Faktem zůstává, že o rok starší Kaše není stoprocentně fit, aby vedle extraligy mohl dát maximum i reprezentaci.

Potíže pramení ještě ze zámoří, kde kadaňský rodák zvládl 258 utkání, ovšem v předchozím ročníku jenom jedno jediné v Carolině. „S Ondrou je to trochu na štíru,“ povzdechne si GM Nedvěd. „I když je Ondra zdravý, tak vlastně není. Kdyby byl, hrál by v NHL. Nějakým způsobem se s tím zraněním musí naučit žít a popasovat. Je to pro nás trochu problematičtější. Tušíme, že ho do nároďáku asi nikdy nedostaneme stoprocentního,“ mrzí Nedvěda.

V jeho plánech Ondřej Kaše stojí hodně vysoko. Má dobré šance zabojovat o MS v Praze. Jen musí být zdravotně v cajku. „Chceme ho vidět v dresu reprezentace. Teď to bylo takové, že nějaké lehké zranění bylo, možná se i nabalovalo z jiných zápasů. Ale hlavní zranění pocházelo z utkání se Spartou, kdy Ondra po úderu do horní části těla odešel do kabiny. Vrátil se však, což mě pozitivně překvapilo,“ zmínil Nedvěd tři týdny starý duel na severu Čech, kde na Kašeho vystartoval bek Ondřej Mikliš. „Radim se s Ondrou bavil, poprosil nás, jestli bychom ho místo Karjaly nemohli nechat doma.“

Nezbývá než věřit, že třeba v prosinci do Švýcarska na druhou akci evropské Tour vyrazí. „Každý takový hráč hraje o místo pro mistrovství světa, nicméně jak pro nás, tak pro ně není ideální, že nejsou stoprocentně zdraví. Nemohou pak podávat ideální výkony, což je pro všechny škoda,“ mrzí Petra Nedvěda.

Klubový kouč Karel Mlejnek dostal v pátek v Liberci otázku, zda vítá, že mu obě zásadní součástky litvínovského stroje zůstanou během přestávky doma a nepřijedou mu utahaní.

Reakce? „Já určitě nejsem ten, který by byl rád a skákal do výšky, že naši hráči nejsou v nároďáku. Naopak, měl jsem možnost u toho být, a pokud hráči dostanou nominaci, jsou zdraví a jedou, je to velká reklama pro klub a samotné hráče. Situace je taková, že to teď nejde. Pokud budou příště nominovaní, fajn, nemám s tím problém,“ pronesl někdejší asistent Miloše Říhy i kouč české dvacítky.

K nevybrání Davida Kašeho se pak vyjádřil více diplomaticky. „Trenéři staví tým s nějakými rolemi, mají za výběr odpovědnost, je to na nich.“