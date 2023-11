ONLINE: Finsko - Česko 1:3. Další jízda? Podruhé se trefil Voženílek

Hokejová reprezentace dnes nastoupí do druhého zápasu na turnaji Karjala opět s Jakubem Málkem v brance. Trenéři se po vydařeném debutu jedenadvacetiletého gólmana proti Švédsku rozhodli, že jej nasadí i do utkání s Finskem. V neděli proti Švýcarsku by měl dostat šanci Dominik Pavlát. V poli naopak změny přijdou. Oproti čtvrtku budou odpočívat obránci Libor Zábranský, Dominik Mašín a útočníci Michal Řepík, Petr Kodýtek a Michael Špaček. Do sestavy se naopak nově zapojí Ronald Knot, Jiří Ticháček, Jan Ordoš, Tomáš Filippi a Lukáš Jašek. Utkání startuje v 16 hodin, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.