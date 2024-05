Šejba hattrickem vystřelil zlato na MS 1985 v Praze. Zase se to povede, věří

Jako 22letý nováček mistrovství světa předvedl v nejdůležitějším zápase turnaje své životní vystoupení. „Kdybych to neuměl a neměl silnou hlavu, tak bych to nedal,“ řekl Šejba. „Celý zápas jsem se cítil úplně super. Vždycky když jsem v té hale hrál, cítil jsem se jako doma. Hrozně mi seděla. Opravdu jsem si připadal, jako kdyby mě chránila a vytvářela podmínky pro to, abych podvedl nejlepší výkon. A celá naše pětka mi to vracela,“ připomněl v rozhovoru útočník, který se stal pardubickou legendou, ale v té době hrál za Duklu Jihlava.

Byl to první triumf po osmi letech a poslední na pražském ledě a pod hlavičkou společného státu se Slováky. Šejba hrál kromě Jiřího Lály v útoku s Dušanem Paškem. Kapitánem mužstva byl Dárius Rusnák, jeho spoluhráč ze Slovanu Bratislava. „Byl bezvadný. Já je měl hrozně rád. Všechny Slováky. Když jich bylo tři až pět, vždycky to fungovalo. Ale jak jich bylo víc jak pět, nikdy! Jako další rok,“ vzpomínal Šejba s úsměvem.

S reprezentací získal dvakrát bronz, ke zlatu měli blízko ještě v roce 1987 ve Vídni. Už po pražském šampionátu chtěli Šejbu do Buffala, jenže by ho nepustili a emigrovat nechtěl. Do zámoří odešel po změně režimu v roce 1990. „Předtím byla stanovená pravidla. Sto třicet nebo sto padesát zápasů za nároďák, titul mistrů světa. V tomhle pak mladší kluci ani nevěděli, co měli. Generace před námi šly v jednatřiceti, já v osmadvaceti. A ještě si říkal, jakou jsem měl kliku. Jako sportovci na nejvyšší úrovni jsme ale měli všechno, úplně jiný život než normální lidi. Ale museli jste umět,“ poznamenal.

Od té doby hokejisté triumfovali na olympiádě v Naganu a šestkrát získali titul mistrů světa, z nich první jedenáct let po Praze 1985. Ale ani zlaté generaci, která přišla poté, se to doma už nepovedlo. „Věřím, že se to zase podaří,“ pravil Šejba. „Moc bych jim to přál. Nejlepší je, když člověk vyhraje doma, protože pak si to neskutečně užije,“ dodal.