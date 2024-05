MS doma 2004: Praha nás štve ještě dnes. Řešili jsme lístky, líčí Ručinský

Tak úspěšnou generaci český hokej nikdy neměl. Vybojovala zlato na olympiádě a pěti světových šampionátech. „Vždycky jsme chtěli vyhrát. Měli jsme to zakódováno v DNA. Nešli jsme do toho jen s tím, že bychom rádi získali některou z medailí,“ připomíná jeden ze členů zlatého pokolení Martin Ručinský. Doma si zahráli mistrovství světa na jaře 2004. V Praze šli neohroženě za svým cílem, nedarovali nikomu ani bod. Než do nich ve čtvrtfinále zaťali dýku Američané.

Turnaj se povedl, tým USA šel do play off ze čtvrtého místa. Po porážce s nimi v klíčovém duelu už nevedla cesta nikam. Tohle asi nikdo nečekal, viďte?

„Ono to ale většinou o tom je. Nemusíte ztratit žádný bod, proplujete skupinou jako nůž máslem. Hráli jsme fakt dobře, porazili Kanadu 6:2. Jenže potom přišel rozhodující zápas a ten jsme prohráli. Bylo to obrovské zklamání, protože mužstvo jsme měli výborné, nebo jsme si aspoň mysleli, že to v Praze celé vyhrajeme. Američani nám do toho hodili vidle.“

Vedli jste o dva góly, oni vyrovnali, ale ještě v prodloužení jste měli šance. Co se stalo, že jste zápas nedotáhli k vítězství?

„Ani za stavu 2:0 jsme si v žádném případě nemysleli