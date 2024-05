Vlasák o zlatém hattricku i krátké NHL: Hlinka říkal věci na rovinu

S ním celý příběh zlatého hattricku začal. „Jeho odchodem jsme hrozně ztratili,“ vzpomíná Vlasák na ikonického kouče, jenž dovedl český tým k olympijskému triumfu v Naganu 1998. Hlavně díky tomuto nezapomenutelnému turnaji se Hlinka dostal do NHL, kde vedl Pittsburgh.

Národní mužstvo po něm tehdy dostal na starost Hlinkův pobočník Josef Augusta. A vedl si neméně dobře. „Nechal to v uvozovkách plynout a přineslo to ovoce. Měl to v linii, kdy tomu dal něco svého a něco nechal na hráčích,“ říká otevřeně Vlasák.

V dalším díle vzpomínek na zlatá MS připomíná řadu historek se Slováky, kteří Čechy ne a ne porazit. Mluví i o své pouti po NHL, kde si krátce zahrál za Los Angeles Kings. Proč mu to tam tolik nevyšlo?