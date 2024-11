ONLINE: Finsko - Česko 2:0. Další zaváhání potrestal z úniku Rajala

Po vítězném startu do sezony a přesunu do Helsinek se pouští do další bitvy. Čeští hokejisté v rámci Karjala Cupu nastupují do druhého zápasu proti domácímu Finsku. Zatímco úřadující mistři světa v Karlových Varech na úvod turnaje vyhráli nad Švédskem (4:2), mužstvo ze Skandinávie si poradilo se Švýcary (3:2p). Trenér Radim Rulík dává proti Finům prostor brankáři Jakubu Málkovi. Premiéru za národní tým prožívá útočník Marek Kalus. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.