Zadina otevřeně i o konci v NHL: Peníze nejsou všechno. Jardu z gauče neberu

Od šestky draftu NHL se vždy hodně očekává, nemáte se kam schovat. Co mistrák, to přímé nasvícení nadřízených i náročných fanoušků. Můžete namítnout, že Zadina měl v nejlepší lize světa předvést více. Z druhé strany platí, že v dnešní NHL a vzhledem k obrovské konkurenci je každý start velký úspěch. A on jich má 262. Jde však i o pocit ze hry, ze sebe samotného. O to mít z hokeje nefalšovanou radost. Proto se syn expardubického kouče Marka Zadiny vydal na renomovanou adresu do Alp. Tady kvete. A Filipův otec s ním. „Po psychické stránce si tu aspoň může odpočinout,“ říká účastník Švýcarských her ve Fribourgu. Na tátův odchod z Dynama také přijde řeč.

Ikona Davosu Josef Marha vás hodně chválí a podotýká , že i ve vedení jsou s vámi hodně spokojení. Dostáváte znovu větší chuť do hokeje?

„Já měl do hokeje vždycky velkou chuť. Spíš mi jde o to… (přemýšlí) Ne dokazovat si, že hokej pořád umím, tomu já věřím, ale po týmově horších sezonách v NHL bych se rád dočkal příznivějšího období. Jasně, ani mně se úplně extrémně nedařilo, takže si chci ověřit, že na nejlepší hokej mám a že jsem hráčem, za kterého se považuju.“

Můžete už nyní říci, že jste s Davosem učinil správné rozhodnutí?

„Jo. Jakmile se daří mužstvu, jednotlivec se spíš přichytí a šlape to. Vyvíjí se to dobře, za což jsem rád.“

Davos není organizace NHL, ovšem na každém kroku tam cítíte, o jak pyšný klub s velkou historií jde. Jak by znělo vaše srovnání?

„Asi se to k NHL přirovnat dá, akorát jde o hodně odlišné ligy. Pokud se bavíme o NHL, že je nejlepší ligou na světě, tak švýcarská mi vychází jako jednička v Evropě. V tom je to podobné. Pak ještě v tom, že se hraje s pukem na dvě branky, ale víc ne… (usmívá se) Hřiště jsou jiná, hráči a herní systémy taky. Komplet rozdílné.“

A co tlak na výkon hráče? V zámoří i ve Švýcarsku jste cizinec, zrovna Davos má na zahraniční akvizici hodně přísná měřítka.

„V Davosu je takové klima, že nikdo nevytváří zbytečný pres navíc. V Americe