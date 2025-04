Můžou se zapsat do historie. České hokejistky na domácím mistrovství světa nastupují od 15:00 do semifinále proti výběru USA. Zámořského giganta ženského hokeje národní tým ještě nikdy neporazil, i ze základní skupiny probíhajícího turnaje odcházel s prohrou 0:4. Češky pod vedením koučky Carly MacLeodové si ovšem na obryně věří a před zaplněnou arénou v Českých Budějovicích se pokoušejí o zázračný postup do finále. ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.