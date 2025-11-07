Předplatné

Nekonečné téma: Co v Česku projde, na mezinárodní scéně ne. Sedlák líčí, co mu vadí

Miroslav Horák
Reprezentace
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Vídáme to v hokejové extralize a bylo to i téma čtvrteční české bitvy se Švédy (1:3) při vstupu národního týmu do Finských her. Útočník Lukáš Sedlák v diskusi s rozhodčími, nejednotný pohled na zákroky. Na jeho i na ty proti němu. Ve zkratce: šampionovi z Prahy vadí nepostihovaná pozornost soupeřů, zatímco s řadou svých trestů nesouhlasí. Dost často právě proto, že protihráčům stejné či podobné chvaty procházejí. Co s tím?

Radim Rulík to po duelu s Tre Kronor řekl jasně: „Dvě, tři vyloučení v zápase jsou O. K., cokoli navíc je moc,“ zmínil se na konto pěti švédských přesilovek. Z jedné domácí udeřili vítěznou trefou, Češi navíc při dlouhém dvojnásobném oslabení ztratili rytmus, byť jej ubránili. Sada postihů stála do značné míry za bezbodovým vstupem do olympijské sezony.

Zkušený útočník Lukáš Sedlák si šel hned dvakrát odpočinout na trestnou lavici, částečně i kvůli tomu se elitní ofenzivní seskupení Stránský, Sedlák, Kubalík nedostalo do potřebné ráže a pro Seveřany neznamenalo očekávané nebezpečí.

