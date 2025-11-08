ONLINE: Finsko - Česko. Rulíkův tým proti domácím. Chytá Kváča. Jaká bude sestava?
První mise českých hokejistů před olympijskými hrami pokračuje druhým zápasem. Po přesunu ze Švédska do Tampere nastupuje tým kouče Radima Rulíka od 16.00 proti Finsku. S domácím mužstvem by Češi rádi napravili úvodní porážku 1:3 od Švédů. V brance se tentokrát představuje liberecký gólman Petr Kváča. Očekávají se i další změny v sestavě. Jak bude vypadat? ONLINE přenos z utkání Finských hokejových her sledujte na iSportu.