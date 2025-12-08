Chystá si Rulík trumf? Dobrý voják Adámek. Pro extraligu nadprůměrný, chválí kouč Ocelářů
Už to není náhoda. Třinecký obránce Marian Adámek padl kouči Radimu Rulíkovi do oka. Trenér hokejové reprezentace si poctivce vzal i do druhé nominace pro turnaj EHT bezprostředně před olympiádou. Z osmadvacetiletého beka je stálice zadních řad Česka, píše nesmírně poutavý příběh. Z nedoceněného zadáka roste hit, o němž se pořád moc neví. „Pro extraligu kvalitní a nadprůměrný obránce, přesvědčuje o tom každým zápasem,“ říká kouč Ocelářů Zdeněk Moták.
Když Adámek v roce 2019 s červenobílými oslavoval první titul, byl nepravidelnou součástí zápasové sestavy. Sedmnáct startů odehrál v záložním Frýdku-Místku a do play off nejvyšší soutěže zasáhl jen šestkrát. Posléze se nicméně vypracoval v nepostradatelnou součást slezské mašiny na poháry, jako jeden z mála byl u pěti zlatých jízd v řadě.
Další meta? Reprezentace. Pokud rodák z Českého Těšína ve zbytku ročníku nezažije prudký úpadek formy, nemusela by ho minout účast na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po očku vlastně může koketovat i s olympijským turnajem, byť zrovna praváků má aktuální reprezentační sestava víc než beků s levým držením hole.
„Já jsem za reprezentaci neskutečně vděčný, musím se na ni připravit. Vím, co po nás trenéři chtějí, budu se snažit úkoly plnit. Vždycky se snažím soustředit na to, co je tady a teď. No a momentálně to bude na týden reprezentace. Dál dopředu se nedívám,“ líčil Adámek pro deník Sport a web iSport.
Rodinný typ, co je rád, že se postupně vypracoval
Protože nikdy nepatřil k žádným velkým talentům a cestu v třinecké organizaci si musel prošlapat od mládežnických pater, zůstává v něm zakořeněná pokora i skromnost. Možná si vzpomenete, jak se po zisku pátého triumfu v extralize neubránil slzám, dojetí a projevu vděčnosti. Je rodinný typ, i na rozhovor po nedělním vítězství Ocelářů nad Mladou Boleslaví 5:2 dorazil se synem v náruči. Nejbližší musí přesto aktuálně opustit kvůli službě se státním znakem.
„Jsem rád, že všechno nebylo hned a vypracoval jsem se postupně. Pořád to tak mám a určitě nepřestanu. Je to pro mě hlavní životní filozofie: každý den se posouvat dál a dál, po malých krůčcích být lepší hokejista i člověk,“ popsal Adámek představu o svém zdokonalování.
Na ledě si ho většinou nevšímáte pro krásné finesy nebo drtivé hity. Poziční hrou a chytrostí však dokáže obsáhnout velký kus práce. Třinci se to vrací na výsledcích, stejně tak by mohlo Česku. Díky vynikající kondici zvládá osmadvacetiletý šampion velmi náročný program.
„Majo toho má za sebou strašně moc. Extraliga byla našlapaná v září i říjnu, v listopadu jel na reprezentační akci, neměl čas si odpočinout. Následovaly další zápasy v rychlém sledu, teď zase jede. Je důležité někdy zregenerovat síly,“ uvědomil si třinecký trenér Moták.