Kaše je zpět mezi svými. Na OH to bude větší kalup než v NHL, tuší navrátilec
Dlouhých devatenáct měsíců trvalo hokejové odloučení Ondřeje Kašeho od dvojky Roman Červenka, Lukáš Sedlák. Loni ve zlaté Praze vytvořili vynikající útok, teď se na kompaktní souhru chystají navázat při Švýcarských hrách. A pokud se nestane nic mimořádného, měli by si to pánové „strčit“ i v únoru na Hrách v Miláně. „Tam to bude ještě větší kalup než v NHL,“ tuší 30letý útočník, jenž v nejlepší lize zanechal slušnou stopu.
Na ledě liberecké arény, kde se ve čtvrtek odehraje vstupní duel s Finy, to po celou dobu tréninku svištělo. Ale i tak si formace Kaše, Sedlák, Červenka našla prostor pro vtípky. Z borců sršela výborná nálada. S neskrývaným potěšením se znovu potkali. „Myslím si, že bylo na naší celé pětce vidět, že jsme rádi zpátky pohromadě,“ potvrdil Ondřej Kaše.
Jak moc jste se těšil na první reprezentační sraz od vyhraného šampionátu v Praze?
„Určitě jsem se těšil, po roce a půl jsem zpátky, vnímám to nostalgicky. Už když jsem sem jel, hlavou mi probleskly myšlenky na Prahu. Cítím se dobře, kdybych se necítil, nejsem tu.“
Po delší době jste si připomněl spolupráci se známými parťáky, pěkně vám to šlo od ruky. Váš dojem byl jaký?
„Super! Ta zmíněná nostalgie byla právě o to větší, že jsme se znovu potkali v jedné lajně. Byla u toho i zábava, sranda, takže super. Trénink byl perfektní, byl to zase o něco větší frčák než v klubu. Všichni se tu chceme předvést při každém střídání, pokaždé, kdy máte puk. Určitě je to tu těžší a rychlejší než na klubové scéně.“
Když vidíte aktuální formu Romana Červenky, musíte kvitovat, že budete součástí jednoho útoku, mám pravdu?
„Určitě. Už v Praze jsem si to s ním obrovsky užíval a těší mě, že jsem si to tady mohl znovu zkusit. Trénink jsem si fakt užil, vtípky probíhaly a myslím si, že bylo na naší celé pětce vidět, že jsme rádi zpátky pohromadě.“
Červenkovi bude ve středu čtyřicet, máte pro něj už nachystaný dárek?
„Nemám ještě, uvidíme, co se sežene a co tým vymyslí.“
Nečas? S MacKinnonem mu to obrovsky sedlo
O vás se v souvislosti s olympiádou mluví ve smyslu, že jste blízko. Berete to jako největší cíl sezony?
„Popravdě, takhle o tom ani nepřemýšlím. Hraju zápas od zápasu, turnaj od turnaje. Samozřejmě, že je to sen každého hráče. Někde vzadu v hlavě to mám, snažím se pokaždé předvést to nejlepší, co můžu. Jo, byl by to splněný sen a vrchol mé kariéry. Olympiáda bude skvělý turnaj, po dlouhé době s klukama z NHL, bude to pecka a hodně sledovaná akce. Každý, kdo se tam dostane, bude mít obrovské štěstí.“
Vybavujete si, zda jste fandil u televize při Hrách v Soči 2014?
„Vybavuju si, že jsem si říkal, že by to byl sen zahrát si jednou na olympiádě. Ale tenkrát to pro mě bylo strašně daleko. Tehdy bych vůbec neřekl, že se o to můžu vůbec poprat. Tak teď se o to peru a jsem za to nesmírně rád.“
Jak se připravit na skok z extraligového tempa na olympijské s tím nejlepším hokejovým zbožím, co NHL nabízí?
„To je strašně těžké. Tempo na olympiádě bude ještě úplně jiné než v NHL. To nejlepší, co půjde, bude seskupené dohromady, bude to větší kalup. A o hodně víc skills a všeho dalšího. Těžko říci, jak se na to připravit. Ale každý hráč, který pojede, musí být stoprocentně přesvědčený, že tam patří. Že může odvést to nejlepší, co v něm je. Jedině tak se dá proti velkým týmům hrát.“
Díváte se občas v noci nebo v příznivějších víkendových časech na NHL?
„Abych pravdu řekl, vídám hodně málo přenosů. Jakmile jsem doma, snažím se co nejvíc času věnovat rodině. Dívám se na highlighty a jsem v kontaktu s některými kluky.“
S kým nejvíc?
„S Davidem Kämpfem, s Martinem Nečasem si napíšeme.“
Co říkáte na Nečasovu fazonu?
„Fantastické! S MacKinnonem mu to obrovsky sedlo, jakmile ho vidíte ve spolupráci s ním a s Makarem, je to něco neskutečného. Krása se na ně koukat.“
V Litvínově jste se zvedli, manko už není tak propastné, odpovídá tomu lepší nálada v kabině?
„No, zvedli… Pořád ztrácíme strašně hodně. Nějakým způsobem se to lepší, ale zdaleka to není tam, kde bychom chtěli být.“