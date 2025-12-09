Poslední test před ZOH: Rulík řeší rébus v obraně. Prodá Rutta zkušenost z NHL?
Mají poslední šanci vidět hráče před olympiádou v akci v dresu národního týmu. Kouč Radim Rulík a jeho asistenti budou muset vyřešit největší otazníky v obraně. „Určitě je to největší rébus. Asi i pro vás,“ přiznal reprezentační kouč před novináři. „Takhle to ale je. Kdybychom měli hráče, jako mají soupeři v nejkvalitnější lize světa, je to daleko výhodnější pozice. Nemáme ji takovou, ale určitě kvůli tomu nebudeme brečet,“ dodal. Hlavu mu chce zamotat i zkušený Jan Rutta.
Pokud nedojde k nečekané vlně zranění, čeká ho mezi brankáři příjemné vybírání z rozjetých gólmanů NHL. Situace v poli už tak zářivá není. Z útočníků ze zámoří poskládá Radim Rulík na olympiádu jádro týmu, největší nedostatek borců z elitní soutěže eviduje mezi obránci. Radko Gudas a Filip Hronek mají místo v podstatě jisté, z farmy by mohli dostat povolávací rozkaz Davidové Jiříček a Špaček. Zbytek zadních řad bude tvořit reprezentace z evropské zásobárny.
„Chtěli jsme, aby hráči přicházející do úvahy pro olympiádu odehráli před ní alespoň jeden přípravný turnaj. A to se naplnilo. Není hráč, kterého bychom chtěli vidět a on nám chyběl na obou turnajích,“ prozradil Rulík po nominační tiskové konferenci před generálkou.
Dvojitá šance není jistota
Z evropských soutěží povolal na oba předolympijské podniky patnáctku beků. O dvojitou šanci si řekli Marian Adámek z Třince, Libor Zábranský a Jan Ščotka z Brna, mladoboleslavský Filip Pyrochta a Radek Kučeřík z finského Ilves. Známka toho, že k vysněnému povolání pod pět kruhů mají nejblíže? Nemusí to automaticky platit.
Například Zábranský nemá nic jisté, přestože je nejlepším extraligovým střelcem mezi beky. „Tohle kriterium je samozřejmě skvělé, je výborné i směrem k mistrovství světa. Ale směrem k olympijským hrám je otázka, jak se vše bude zvládat pohybem, jak se vše bude zvládat v rozhodování. Měli jsme nejproduktivnějšího beka (Jan Košťálek) na minulé akci a neprosadil se na mezinárodní úrovni. Může to být náhoda, nemusí to být náhoda,“ řekl na ožehavé téma Rulík.
Na Finských hrách v listopadu si naopak o místo rázně řekl Michal Kempný. Po odchodu do Švédska zase dostal chuť do hokeje, na mezinárodní scéně přesvědčil, ale z další prověrky ho vyřadilo zranění. Pokud se dá zdravotně dohromady a naváže, kde skončil, nominace by ho minout neměla. Oproti dalším variantám má jako nadstavbu bohatou zkušenost z NHL.
I to musí brát Rulík v potaz. Na olympiádě nastoupí největší hvězdy elitní kanadskoamerické soutěže, hrát se navíc bude podle „jejich pravidel.“ Tedy na úzkém hřišti. I proto dává smysl vsadit vedle Kempného i na další borce s nedávnou zkušeností z NHL. Třeba na Jana Ruttu.
„Pokud se kluci vrátí ze zámoří, mají tu zkušenost, pro kvalitu tréninku a spolupráci v tréninku je to skvělé,“ pokývl Rulík. Že zámořská prověrka z malého ledu bude zásadním plusem, doufá i sám Rutta. „Doufám, že by mi to mohlo pomoct. Na takovém hřišti jsem odehrál osm let, vím, jak to vypadá,“ přiznal.
Rutta začal bodovat
První turnaj vynechal pětatřicetiletý zadák kvůli zdravotním trablům, Rulíkovu realizačnímu týmu se může ukázat nyní ve Švýcarsku. V NHL odehrál ještě víc utkání než Kempný, slavnou soutěž navíc opustil teprve v létě. Ví, jaké to je hrát proti borcům kvalit Connora McDavida nebo Nathana MacKinnona. Mezi praváky může být pro nároďák první volbou po borcích z NHL.
„Olympiády někdy byly s hráči NHL, někdy bez. Pro hokej jako takový je super, že diváci budou mít možnost vidět nejlepší proti nejlepším. Z osobního hlediska bych chtěl aspoň na jednu olympiádu,“ přiznal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.
Po odchodu ze zámoří, kde zastával defenzivnější roli, začal v Ženevě pravidelněji bodovat. I to může být plus před nadcházejícími hrami. „I proto, že je olympijský rok, se snažím držet hry, která mi přinesla úspěch v Americe. Teď jsem v Evropě, mám trochu větší porci minut a i s pukem se potkám trošku víc. To je příjemné. Ale moc dobře vím, co mě dělá úspěšným hokejistou, v tom se snažím pokračovat. Icetimu mám v Ženevě víc, takže občas můžu něco přidat,“ vyprávěl Rutta.
Proti jeho možné nominaci hovoří nápor na pozici praváků. Na stejnou stranu drží hokejku jak Radko Gudas s Filipem Hronkem, tak David Jiříček s Davidem Špačkem z farmy Minnesoty. „Aspoň někde máme přetlak. Konkurence je dobrá, z konkurence vždycky plynou lepší výkony. Jenom dobře, že tam kluci jsou,“ usmíval se Rutta a přiznal, že koučům rozhodování nezávidí. „Jsem šťastný, že nejsem trenér,“ smál se po prvním tréninku. Boj o místo mu začne ve čtvrtek.
Složení formací po pondělním tréninku
Obrana
Krejčík - Ščotka
Rutta - Ticháček
Zábranský - Král
Gazda - Pyrochta
Adámek - Kučeřík
Útok
Kubalík - Rousek - Stránský
Chlapík - Špaček - Voženílek
Kaše - Sedlák - Červenka
Beránek - Kondelík - Flek
Kantner - Kodýtek - Kousal