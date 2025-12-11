Předplatné

ONLINE: Česko - Finsko. Start generálky na ZOH, v sestavě je 11 mistrů světa z Prahy

Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace
Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentaceZdroj: ČTK / AP / Emmi Korhonen
Trénink české reprezentace před Švýcarskými hrami
Trénink české reprezentace před Švýcarskými hrami
ČTK, iSport.cz
Reprezentace
Čeští hokejisté v Liberci vstupují do Švýcarských her. Na úvod druhého turnaje Euro Hockey Tour, který je zároveň generálkou na únorové olympijské hry v Miláně, hrají od 18.30 proti Finsku. V týmu je 11 hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do nominace se vrátili například Roman Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Průběžné pořadí Euro Hockey Tour

1.Švédsko3300015:69
2.ČESKO310027:73
3.Finsko310027:93
4.Švýcarsko310026:133

