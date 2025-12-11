Gól po čtyřiceti? Dejte pokoj! smál se Červenka. Před sebou má Jágra: Repre je nejvíc…
Když přišla otázka na to, že jako třetí hráč po Jaromírovi Jágrovi a Petrovi Nedvědovi v české reprezentaci skóroval ve čtyřiceti, pousmál se: „Už mi s tím věkem dejte pokoj!“ Útočník Roman Červenka byl opět hrdinou, na vítězství nad Finy se podílel dvěma body (1+1) a ukázal, že i v jeho případě je datum narození jenom číslo… „Pořád mě to baví. Jsem rád, že jsem zdravý. Takový zápas za nároďák, navíc doma, je nejvíc,“ reaguje útočník, který odehrál 217. utkání a trefil gól číslo 64.
Den před zápasem jste dostal dort, tak vás nakopl, že?
„Dal jsem si ve středu večer. Byl nakrájený, tak jsem toho využil.“
Takže na vás zbyl? Po tréninku jste vtipkoval, že ani nevíte, že ho ostatní už rozkrojili.
„Jo jo, bylo tam toho dost.“
Co se dá říct k utkání?
„Těžký soupeř, Finové hráli dobře. Pomohl nám první gól, dostali jsme se do vedení. První třetina byla zahřívací, aby se neudělala chyba. V té druhé vznikaly šance, závary. My jsme toho využili jako první, trochu se štěstím jsme to zvládli. Gólman zachytal výborně. Poctivý, pracovitý výkon.“
A co váš gól?
„Chlápa (Filip Chlapík) dobře vystřelil do hokejky, byla dobrá cílená přihrávka. Někdo dobře clonil před brankou.“
Co jste říkal na obnovenou spolupráci s Ondřejem Kašem a Lukášem Sedlákem?
„Jo, snad dobrý. Postupně jsme se do toho všichni dostávali. Potom jsme měli momenty, které jsme třeba nedodělali, ale zase je třeba dát kredit Finům. Myslím, že hráli dobře, bránili. Nebyl to jednoduchý zápas, se třemi body můžeme být spokojení.“
Už při rozbruslení fanoušci skandovali vaše jméno, už jste si zvykl, že jste největší hvězdou?
„Je to příjemný. Před zápasem o tom vím, ale úplně to neřeším, soustředím se na utkání. Atmosféra byla skvělá, lidi byli super. A jsem rád, že jsme vyhráli i pro ně. A díky nim.“
Hned vám došlo, že jste dal gól jako čerstvý čtyřicátník?
„Dejte mi pokoj už s tím! (smích) Neblesklo… Doufám, že už to přejde brzy a moje narozeniny se nebudou řešit. Snad za pár dní už bude klid.“ (smích)
Tak ještě jednu otázku: Jágr dal gól ve 43 letech…
„Tak vidíš…“
To pro vás musí být výzva, ne?
„To ne, ale… Víte, jak to mám. Pořád mě to baví, jsem rád, že jsem zdravý a můžu se připravovat. A takové zápasy za nároďák, navíc doma, jsou nejvíc. Čím víc jich budu moct odehrát, budu radši. Udělám proto maximum.“
Je po gólu radost jiná v pětadvaceti letech než ve čtyřiceti?
„Ty jo, těžká otázka… Radost je vždycky stejná, za každý jsem rád. Nepovažuju se za střelce, takže každý, který padne, je příjemný. Navíc v reprezentaci, a když to pomůže výhře. Je to příjemný.“
Co říkáte na to, že dvakrát úspěšně zasáhli čeští videokouči?
„Jo, super práce. Jsem rád. Já jsem to pořádně neviděl. Ale evidentně skvělá práce kluků seshora. Zachránilo nám to tři body.“
Může tohle být detail, který třeba rozhodne nějaký důležitý zápas?
„Může. Děje se to pořád, brankoviště jsou hodně kontrolované, někdy se v tom ani my hráči moc nevyznáme. Věřil jsem, když jsme si druhou výzvu brali, že to dopadne. Protože představa, že budeme vyloučení, to by bylo nepříjemný. Dobrá práce. Díky tomu máme tři body.“
Podobná situace v Liberci byla nedávno, když jste tady hráli s Pardubicemi. Akorát nedopadla pro vás dobře.
„To byl podvod podle mě! (smích) Tam to bylo špatně.“
V týmu podle kouče Radima Rulíka řádí viróza. Je vůbec možné se nějak chránit?
„Ani nevím… Já to moc nesleduju, ale doufám, že vydržím. Nevím, jak chránit. Jedině vitamíny… Víte, jak to je. Co se má stát, stane se.“