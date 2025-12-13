Předplatné

ONLINE: Švýcarsko - Česko 1:1. Domácí rychle odpověděli na trefu Chlapíka

Roman Červenka přjímá gratulace od spoluhráčů
Roman Červenka přjímá gratulace od spoluhráčůZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Dominik Pavlát dovolil Finům jen jednu regulérní branku
Radost Dominika Pavláta po vítězství nad Finskem
Roman Červenka v reprezentačním dresu
Filip Chlapík v zápase s Finskem
Skrumáž před skrumáž před Dominikem Pavlátem, gól neplatil
Skrumáž před skrumáž před Dominikem Pavlátem, gól neplatil
Dominik Pavlát inkasuje uz hole Robina Sala
22
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Reprezentace
Začít diskusi (0)

Čeští hokejisté v sobotu nastoupí ve druhém utkání na Švýcarských hrách v Curychu proti domácí reprezentaci a budou hájit stoprocentní bilanci proti týmu ze země Helvétského kříže na druhém turnaji seriálu Euro Hockey Tour. Švýcarské hry se zatím konaly třikrát a český výběr vždy zástupce pořadatele porazil. Loni vyhrál ve Fribourgu 2:0, čisté konto udržel Šimon Zajíček. Jak si povede tentokrát? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu. 

Sledujte on-lineLIVE
11

Bez inkasované branky skončil pro český tým i poslední vzájemný zápase se Švýcarskem. V listopadu v Tampere vyhrál 4:0 a nejvydařenější utkání v reprezentaci tehdy odehrál útočník Filip Chlapík. Kapitán Sparty, který nechybí ani v současném výběru kouče Radima Rulíka, vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Nulu udržel Josef Kořenář.

Vítězně vstoupila reprezentace i do Švýcarských her, když ve čtvrtek v Liberci porazila Finsko 3:1. Švýcaři v Curychu prohráli se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech, přestože dvakrát vedli. V rozhodujících nájezdech ale nedokázali překonat brankáře Larse Johanssona, jeho protějšek Leonardo Genoni naopak kapituloval po dvou ze tří švédských nájezdů.

Češi ještě v pátek dopoledne trénovali v Liberci a do Curychu se společně s Finy letecky přesunou až vpodvečer. K reprezentaci se připojil brankář Petr Kváča, který nahradil nemocného Nicka Malíka. Plzeňský gólman tak bude dál čekat na svou premiéru v národním týmu, osmadvacetiletý Kváča má naopak možnost rozšířit bilanci sedmi reprezentačních startů.

Do sestavy se oproti čtvrtečnímu zápasu zapojí obránci Filip Pyrochta, Daniel Gazda a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal. Volno by měli dostat Jakub Krejčík, Jan Rutta, Matěj Stránský a Dominik Kubalík. I podruhé se tak představí elitní „olympijská" formace ve složení Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák, Roman Červenka, která se proti Finsku postarala o dva ze tří gólů.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů