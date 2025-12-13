Švýcarsko - Česko 3:5. Večer Špačkovy lajny, Chlapík lákal Voženílka do Sparty
PŘÍMO Z CURYCHU | Už ve čtvrtek v Liberci na sebe upozornili vydařeným výkonem, v sobotu v Curychu vzali osud zápasu se Švýcarskem do vlastních rukou. Útok sparťanského dua Filip Chlapík – Michael Špaček doplněný o Daniela Voženílka obstaral čtyři z pěti českých gólů a razantně pomohl k vítězství 5:3. Díky tomu se národní tým v neděli se Švédy utká o prvenství na posledním turnaji před olympijskými hrami. „Produktivitou nás podrželi. Hráli opravdu sebevědomě, věřili si a to týmu hodně pomohlo,“ chválil trenér Radim Rulík klíčové muže zápasu.
V aktuální sezoně by mohl klidně hrát jenom proti Švýcarům. Sparťanský kapitán Filip Chlapík na listopadovém srazu reprezentace srazil zemi helvetského kříže dvěma góly, o měsíc později navázal přímo v Curychu stejným příspěvkem. „Poslední zápas proti nim se mi vyvedl, takže sebevědomí jsem měl větší. Jsem hlavně rád, že jsme zápas zvládli, pět minut před koncem dali gól a pak to ubránili. Důležitá výhra,“ cenil si osmadvacetiletý útočník.
S Danielem Voženílkem a Michaelem Špačkem měli pozitivní záblesky už ve čtvrtek proti Finsku. V Liberci ale rozhodla elitní formace Lukáše Sedláka. Švýcaři si dobře uvědomovali její nebezpečnost a dokázali hlavní zbraně zneškodnit. Jenže zaskočit zvládla sparťansko-třinecká trojice.
„Všichni se bavíme i mimo led. Se Špáčou jsme teď na Spartě spolu nehráli, takže natěšení, že jsme teď zase spolu, bylo velké. Vožuch nás skvěle doplňoval dravostí a vybojováváním puků. Všichni tři jsme silní na puku a snažili jsme se toho využít,“ popisoval spolupráci Chlapík.
Voženílka by si dovedl představit v jedné formaci i v klubu. „Už jsem mu po zápase říkal, jestli nechce přijít. Nevím, jak to mají ošéfované. Vožuch je skvělý hráč a o jeho kvalitách všichni vědí. Bylo by fajn ho mít ve Spartě, ale uvidíme,“ říkal s úsměvem Chlapík.
Zvýšená pozornost realizačního týmu
Sám v první třetině nachytal brankáře Leonarda Genoniho střelou z ostrého úhlu, ve třetí třetině vyvezl puk ze souboje u mantinelu a z kruhu se trefil k tyči. Tentokrát už šlo o branku vítěznou, předtím Češi třikrát o náskok přišli. „Je nepříjemné dostat hned gól, ale ukázala se síla v týmu, že jsme se z toho nesesypali, jeli dál a věřili, že to můžeme otočit,“ ocenil sparťanský lídr, jak mužstvo reagovalo na soupeřovy rychlé odpovědi.
Díky druhé výhře na turnaji budou Češi v neděli v poledne bojovat proti Švédsku o celkové prvenství na turnaji. Zároveň půjde o poslední utkání před oznámením olympijské nominace a následnými hrami. „Do každého zápasu i turnaje jdeme s tím, že chceme vyhrát. Chceme turnaj vyhrát, což by pro nároďák a naši zemi byla skvělá věc,“ hlásil Chlapík před rozhodujícím duelem.
Na Švýcarských hrách si zatím se spoluhráči říká o výraznou pozornost realizačního týmu. Špačkova trojka je nebezpečná dopředu, udrží se na puku a při napadání je hodně nepříjemná. Minimálně pro květnové mistrovství světa by mělo jít o jednu z prvních voleb, pokud si všichni tři udrží současnou formu. „Když se někomu daří a je ho plný led, je jednodušší s nimi hrát. Byli silní na puku,“ chválil spoluhráče obránce Daniel Gazda.
Právě on naskočil na turnaji poprvé, když v sestavě s Filipem Pyrochtou nahradil Jiřího Ticháčka a Jana Ruttu. Gazda zazářil sebevědomým odstavením dvou soupeřů a následnou nahrávkou na první Špačkův gól. Pokud trenérům do plánů nepromluví zdravotní problémy, v neděli by měla dostat volno Sedlákova formace s Červenkou a Kašem. Do brány by se měl poprvé na turnaji postavit Petr Kváča. Souboj se Švédskem se rozehraje v 11:45.