Po trablech s letem půjde do brány znovu Pavlát. Židlický odnesl virózu. Co další změny?
Po čtvrtečním vítězství nad Finskem v Liberci se hokejová reprezentace přesunula do Curychu, kde o víkendu odehraje zbylé zápasy posledního předolympijského turnaje. Viróza, která se prohnala kabinou a vyřadila Jáchyma Kondelíka s Nickem Malíkem, další hráče ušetřila. „Vypadá to na standardní stav, nikdo naštěstí nepřibyl. Marek (Židlický) to bohužel trošinku odnesl a léčí se. Na zápas ale samozřejmě bude,“ prozradil asistent trenéra Jiří Kalous. Češi vyzvou domácí výběr v sobotu od 18 hodin, chytat bude znovu Dominik Pavlát.
Nalinkovaný program se jim lehce rozsypal už před odletem do Švýcarska. Česká reprezentace měla zamířit do Curychu v pátek v 17:30, špatné počasí ale znamenalo nucený posun o více než dvě hodiny. Až krátce před osmou večerní se letadlo odlepilo z ranveje pražského letiště, na hotel se hokejisté dostali až okolo desáté.
„Vždycky je nepříjemné, když zůstanete viset na letišti a nevíte, jak to dopadne. Sledovali jsme letadla po cestě, takže jsme věděli, že od rána byly komplikace. Bohužel se to dotklo i nás. Ale zvládlo se to dobře, přijeli jsme ještě v relativně dobrém čase. Kluci jsou nachystaní,“ ujišťoval po sobotním rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.
S kolegy vymění v sestavě jednu kompletní pětku, jinak by mělo být složení formací totožné jako proti Finům. Tentokrát si zahrají Daniel Gazda, Filip Pyrochta, Pavel Kousal, Matyáš Kantner a Petr Kodýtek, kteří měli ve čtvrtek volno. „Hrát nebudou Kubalík, Stránský a Rousek. Z beků Ticháček a Rutta. Dneska budou odpočívat,“ prozradil Kalous.
Brankáře doplnil Kváča
Ke změně nedojde v brankovišti, kde dostane podruhé v řadě šanci od začátku Dominik Pavlát. Podle původního plánu mělo sobotní utkání patřit Nicku Malíkovi, jenže toho skolila viróza. Na poslední chvíli mužstvo doplnil liberecký Petr Kváča, jenž bude připravený jako dvojka.
Česká reprezentace absolvovala předzápasový trénink v curyšské Swiss Life Areny bez asistenta trenéra Marka Židlického. Někdejší vynikající bek ulehl s nemocí, ale během utkání by na lavičce neměl chybět. „Co se týče hráčů, je to v pořádku,“ řekl Kalous ke zdravotnímu stavu týmu.
Češi od 18 hodin vyzvou domácí výběr, který v úvodním klání na turnaji podlehl Švédsku 2:3 po samostatných nájezdech. „Zápasy jsou podobné, dneska se všichni snaží hrát hodně aktivně. Zápasy mají podobný charakter, celkově se šedesát minut hraje nahoru dolů. Dneska to bude podobné,“ předesílal asistent hlavního kouče Radima Rulíka.
„Ukážeme si Švýcary, ukážeme si signály, co mají po buly. Ale pořád tlačíme víc a víc na naši hru. Abychom do ní dostávali prvky, co chceme my,“ dodal.
Po týmové poradě s kolegy oznámí mužstvu, kdo dostane na dres kapitánské céčko. Nastoupit by měl i tradiční kapitán Roman Červenka, ten však plnil oficiální roli během čtvrtečního zápasu a tentokrát pozici hlavního lídra přenechá někomu z dalších reprezentantů. Právě Červenkova formace by posléze měla dostat volno během nedělního poledního zápasu se Švédskem. Jím Češi zakončí poslední prověrku před únorovou olympiádou. „Pokud se nic nestane, bude to tak. Doufám, že všichni zůstanou zdraví,“ potvrdil Kalous plány se sestavou.
Předpokládaná sestava
Pavlát (Kváča) - Gazda, Pyrochta, Ščotka, Krejčík, Zábranský, Král, Adámek, Kučeřík - Kaše, Sedlák, Červenka - Chlapík, Špaček, Voženílek - Flek, Černoch, Beránek - Kantner, Kodýtek, Kousal.