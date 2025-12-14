Sedlák zaskočil na poslední chvíli, byl připravený se prát: Výsledek vypadá hrozně, ale...
PŘÍMO Z CURYCHU | Do původního plánu národního týmu udělala trhliny viróza postupující kabinou. I kvůli ní ve spojení s náročným programem a cestováním Češi nezvládli třetí zápas na Švýcarských hokejových hrách a se Švédskem prohráli 0:5. Šlo o nejvyšší porážku pod vedením aktuálního kouče Radima Rulíka. „Výsledek vypadá hrozně. Ale rozhodla třetí třetina. Předtím to bylo jakžtakž vyrovnané, i když Švédové byli o něco lepší,“ hodnotil po utkání útočník Lukáš Sedlák.
Podle náčrtu před turnajem měla odehrát Sedlákova lajna první dva zápasy, v neděli proti Švédům už měla zápas sledovat jen z tribuny. Jenže nemoc v kabině národního týmu trenérům zamíchala kartami. Roman Červenka s Ondřejem Kašem skutečně dostali volno, jejich centr ale musel potřetí do akce. Ze sestavy vypadl Michael Špaček.
„Trochu nachcípaný je asi každý. Špágr to dneska odnesl asi nejvíc,“ popisoval Sedlák. „Do devíti jsem spal a pak mě na pokoji vzbudili pevnou linkou, že Špágr je nemocný. Nestihl jsem ranní mítink a na zimák jsem za kluky přijel později. Ale bylo to v pohodě,“ dodal.
Pardubický útočník se vyhnul viróze bez výraznějších problémů. Na nemoc nechtěl strašidelný výsledek příliš svádět. „Možná se to trochu podepsalo, ale nemyslím si, že to mělo až takový vliv. Sami jsme si to udělali těžké tím, že jsme si dávali těžké puky a pořád jsme to někde honili místo toho, abychom hráli víc s pukem,“ litoval.
Češi dokázali s rozjetým Švédskem držet krok v první třetině, po níž vedl soupeř zásluhou přesilovkové trefy 1:0. Od druhé části hry už se začaly ukazovat chybějící síly a reprezentace se dostávala do dlouhých úseků pod tlakem. Jednobrankový náskok držel jistý Petr Kváča v bráně.
„Mohli jsme zápas zlomit, kdybychom dali gól. Ve třetí třetině jsme ale nehráli dobře. Moc jsme se zbavovali puků. Přijeli jsme k nim do pásma a z pološance jsme zase hned jeli zpátky. Moc jsme lítali bez puku,“ hledal Sedlák důvody vysoké porážky.
Dvě výhry slušné, ale máme rezervy
Švédům v závěrečné třetině začaly vycházet rychlé akce, často zůstávali před českým gólmanem osamocení a postupně přidali další čtyři branky. „Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme vyrovnat, ale místo toho nám to tam napadalo. Švédové byli celý zápas o něco lepší, ve třetí třetině víc,“ přiznával otevřeně elitní centr.
V závěrečných minutách se dostal do konfliktu s obráncem Robertem Häggem, v přerušené hře naznačoval sokovi, ať shodí rukavice, a vypadal připravený se rvát. „Asi jsem byl připravený. Něco jsme si tam vyříkávali a já už jsem pak chtěl odjíždět. On mě ale furt držel,“ popisoval Sedlák.
S národním týmem zakončil poslední turnaj před olympijskými hrami se dvěma výhrami a jednou porážkou. Nezdar se Švédskem rozhodl, že Češi skončili na turnaji druzí, zatímco soupeř Švýcarské hry opanoval a v letošním ročníku Euro Hockey Tour ještě neprohrál.
„Dvě výhry jsou slušné, v naší hře jsou ale pořád ještě rezervy,“ hodnotil Sedlák kriticky působení na turnaji. Se zbytkem reprezentantů bude netrpělivě čekat na oznámení olympijské nominace, které by mělo přijít zkraje ledna.