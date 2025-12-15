Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Hráč, který má problémy s pohybem, na ZOH? Sebevražda. Aréna v Miláně je ostuda

Zimák ŽIVĚ: Hráč, který má problémy s pohybem, na ZOH? Sebevražda. Aréna v Miláně je ostuda • Zdroj: isportTV
Švédští hokejisté na závěr Švýcarských her porazili Česko 3:0
Češi v akci proti Švýcarsku
Radost švédských hokejistů po brance do sítě Česka
Češi v akci proti Švýcarsku
Reprezentace
Česká reprezentace má za sebou poslední zkoušku před únorovými olympijskými hrami, na Švýcarských hrách brala dvě výhry i vysokou porážku 0:5 se Švédskem. Jak se nominaci přiblížili obránce Jiří Ticháček a útočník Filip Chlapík a kudy se vydá trenér Radim Rulík při tvorbě týmu? I tomu se věnoval pondělní Zimák ŽIVĚ s redaktory deníku Sport a trenérem Martinem Pešoutem. Na přetřes přišla i rozestavěná hala v Miláně. „Děláme si z toho srandu, ale je to obrovská ostuda,“ zaznělo z úst chomutovského kouče.

