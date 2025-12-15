Šlégr zůstane GM národního týmu, i přes působení v Litvínově: Práci si nějak rozdělíme
Plánovaný majetkový vstup Jiřího Šlégra do extraligového Litvínova neovlivní jeho působení u hokejové reprezentace. Bývalý vynikající obránce a jeden ze dvou českých členů prestižního Triple Gold Clubu bude i nadále u národního týmu působit v pozici generálního manažera. Šlégr to řekl ČTK v rozhovoru v průběhu Švýcarských her v Curychu.
„Vím, že si v žádném případě nepůjdu sednout do křesla generálního manažera. A jestli klub přeberu se svými spoluhráči a vrstevníky jako majitel? Nějak si práci rozdělíme a budeme fungovat. Myslím si, že to absolutně neovlivní chod národního mužstva,“ řekl Šlégr, který působí v roli generálního manažera reprezentace druhou sezonu.
Olympijský vítěz z Nagana 1998, vítěz Stanleyova poháru z roku 2002 a mistr světa z roku 2005 již v minulosti extraligový Litvínov osobně řídil. „Kdybych šel dělat generálního manažera, tak by to asi problém byl. Je to velká agenda, což jsem si vyzkoušel a je to práce od rána do večera. Teď to tak ale není, takže v tom nevidím problém,“ podotkl Šlégr.
Kdy Šlégr se svými spolupracovníky, mezi nimiž jsou Robert Reichel, Martin Ručinský a Robert Kysela, klub oficiálně převezmou, není jasné. Před necelým měsícem ale oficiálně potvrdili, že jednají se současným většinovým majitelem Litvínova společností Orlen Unipetrol o převodu 71 procent akcií.
„Musíme si uvědomit, že se bavíme s korporátem. Jsou to dané procesy. Museli jsme vytvořit novou akciovou společnost, která to bude přebírat. Teď je to na bázi kontrolingu. Pak budeme muset podepsat mlčenlivost, abychom se mohli podívat na krátkodobé i dlouhodobé smlouvy. Abychom věděli, co přebíráme,“ uvedl Šlégr.
Termín, kdy klub s partnery převezme, tak momentálně neví. „Samozřejmě, že nás tlačí čas, protože sportovně je to tak, jak to je. A my bychom do toho rádi v nejkratší možné době vstoupili, abychom to mohli ovlivňovat,“ řekl odchovanec litvínovského klubu a poukázal na současnou pozici Vervy na chvostu extraligové tabulky.
Přestože ještě Šlégr a spol. klub nepřevzali, je v pravidelném kontaktu se současným generálním ředitelem Pavlem Hynkem. Aktuálních informací tak má dostatek a přemýšlí už i o příští sezoně. S hráči se totiž musí jednat v předstihu.
„Máme to nějak namyšlené, ale nemůžeme o tom mluvit, protože my nic ještě nevlastníme. Jsme dohodnutí, ale dokud to papírově nedotáhneme, tak nemůžeme nic říkat. Žádnou strategii. Samozřejmě na tom pracujeme, nečekáme, až to dopadne a pak začneme pracovat. Bohužel teď to ale nemůžeme jakkoli komentovat,“ dodal Šlégr.