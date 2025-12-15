Předplatné

Za Pastou i Kämpfem. Tady je rozpis zápasů (nejen) NHL, na které letí Rulík s Pavelcem

Češi v akci proti Švýcarsku
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík
Radim Rulík (vpravo) s Ondřejem Pavelcem
Češi v akci proti Švýcarsku
Radost Dominika Pavláta po vítězství nad Finskem
Dominik Pavlát inkasuje uz hole Robina Sala
Roman Červenka přjímá gratulace od spoluhráčů
Reprezentace
Nějaký ten energetický nápoj během cesty asi padne, protože tahle porce zápasů dá zabrat. Řeč je o inspekční cestě Radima Rulíka a Ondřeje Pavelce, kteří ve středu odletí směr severní Amerika, aby s vybranými hráči doladili to, co doladit potřebují. Itinerář je nabitý, co den, to zápas. V jednom případě možná i dva.

Před listopadovým turnajem EHT na severu Evropy ještě neměli zcela jasno, zda výjezd za oceán podniknou, nakonec se rozhodli zámoří navštívit. Hlavní kouč Radim Rulík a jeho kumpán s kompetencemi vybrat ty správné brankáře ve středu vyrazí na východní část USA. Kam přesně?

První zastávkou bude Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Zároveň je možné, že dojde i na setkání s Matějem Blümelem, jenž už tři týdny léčí poraněný stehenní sval a pracuje na co nejrychlejším návratu do zápasové šichty. Na místě v TD Garden by měl být i David Tomášek jako člen družiny Edmontonu, za níž 29letý útočník střídavě nastupuje.

Po Bostonu následuje výjezd do New Yorku, kde se trenéři potkají minimálně s Filipem Hronkem, Davidem Kämpfem a Danielem Vladařem, kteří dorazí do arén Rangers respektive Islanders. Vyloučena není ani schůzka s Jaroslavem Chmelařem, jenž naskakuje na Manhattanu. To samé platí pro eventuální odbočku do Providence, kdyby Radim Rulík usoudil, že je důvod vidět v akci Matěje Blümela – pokud by se na farmě Bruins v tu dobu nacházel.

Nominace se nahlašuje na začátku ledna

Jinak následuje duel Devils s Buffalem, po předvánoční návštěvě New Yorku je v plánu přesun do Philadelphie a na závěr ještě jednou do Bostonu, kde se večer před Štědrým dnem představí Jakub Dobeš. Buď v brance Canadiens, anebo na střídačce.

Čtyřiadvacátého prosince se hlavní kouč přesouvá zpět do Prahy. „Pak se začne všechno chystat, protože na začátku ledna musíme nominaci nahlásit IIHF. Na konci prosince a začátku ledna nominaci vytvoříme, jakmile bude hotová, seznámíme s ní hráče, aby to věděli, a budeme pracovat na tom, aby dostali materiály, jak je máme připravené, směrem k olympiádě. Tam už bude minimum času, abychom těžili ze společné přípravy. Je potřeba, aby už kluci věděli, jaký herní plán máme, jaké herní principy máme. S tím budou seznámení,“ řekl k tomu během Švýcarských her Radim Rulík.

Ondřej Pavelec by měl z Bostonu pokračovat do Minneapolis, kde se chystá světový šampionát dvacítek.

Inspekční cesta do zámoří

Datum

Program

17. 12.

Odlet Praha – Boston

18. 12.

Boston Bruins – Edmonton Oilers
(Pastrňák, Zacha, Blümel? – Tomášek)

19. 12.

NY Islanders – Vancouver Canucks
(Rittich - Hronek, Kämpf)

20. 12.

NY Rangers – Philadelphia Flyers
(Chmelař? – Vladař)

Providence Bruins – Syracuse Crunch
(Blümel? – Szturc)

21. 12.

New Jersey Devils – Buffalo Sabres
(Palát – Kulich?)

22. 12.

Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks
(Vladař – Hronek, Kämpf)

23. 12.

Boston Bruins – Montreal Canadiens
(Pastrňák, Zacha, Blümel? – Dobeš)

24. 12.

Odlet Boston – Praha (Radim Rulík)

Odlet Boston – Minneapolis (Ondřej Pavelec)

