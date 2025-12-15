Za Pastou i Kämpfem. Tady je rozpis zápasů (nejen) NHL, na které letí Rulík s Pavelcem
Nějaký ten energetický nápoj během cesty asi padne, protože tahle porce zápasů dá zabrat. Řeč je o inspekční cestě Radima Rulíka a Ondřeje Pavelce, kteří ve středu odletí směr severní Amerika, aby s vybranými hráči doladili to, co doladit potřebují. Itinerář je nabitý, co den, to zápas. V jednom případě možná i dva.
Před listopadovým turnajem EHT na severu Evropy ještě neměli zcela jasno, zda výjezd za oceán podniknou, nakonec se rozhodli zámoří navštívit. Hlavní kouč Radim Rulík a jeho kumpán s kompetencemi vybrat ty správné brankáře ve středu vyrazí na východní část USA. Kam přesně?
První zastávkou bude Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Zároveň je možné, že dojde i na setkání s Matějem Blümelem, jenž už tři týdny léčí poraněný stehenní sval a pracuje na co nejrychlejším návratu do zápasové šichty. Na místě v TD Garden by měl být i David Tomášek jako člen družiny Edmontonu, za níž 29letý útočník střídavě nastupuje.
Po Bostonu následuje výjezd do New Yorku, kde se trenéři potkají minimálně s Filipem Hronkem, Davidem Kämpfem a Danielem Vladařem, kteří dorazí do arén Rangers respektive Islanders. Vyloučena není ani schůzka s Jaroslavem Chmelařem, jenž naskakuje na Manhattanu. To samé platí pro eventuální odbočku do Providence, kdyby Radim Rulík usoudil, že je důvod vidět v akci Matěje Blümela – pokud by se na farmě Bruins v tu dobu nacházel.
Nominace se nahlašuje na začátku ledna
Jinak následuje duel Devils s Buffalem, po předvánoční návštěvě New Yorku je v plánu přesun do Philadelphie a na závěr ještě jednou do Bostonu, kde se večer před Štědrým dnem představí Jakub Dobeš. Buď v brance Canadiens, anebo na střídačce.
Čtyřiadvacátého prosince se hlavní kouč přesouvá zpět do Prahy. „Pak se začne všechno chystat, protože na začátku ledna musíme nominaci nahlásit IIHF. Na konci prosince a začátku ledna nominaci vytvoříme, jakmile bude hotová, seznámíme s ní hráče, aby to věděli, a budeme pracovat na tom, aby dostali materiály, jak je máme připravené, směrem k olympiádě. Tam už bude minimum času, abychom těžili ze společné přípravy. Je potřeba, aby už kluci věděli, jaký herní plán máme, jaké herní principy máme. S tím budou seznámení,“ řekl k tomu během Švýcarských her Radim Rulík.
Ondřej Pavelec by měl z Bostonu pokračovat do Minneapolis, kde se chystá světový šampionát dvacítek.
Inspekční cesta do zámoří
Datum
Program
17. 12.
Odlet Praha – Boston
18. 12.
Boston Bruins – Edmonton Oilers
19. 12.
NY Islanders – Vancouver Canucks
20. 12.
NY Rangers – Philadelphia Flyers
Providence Bruins – Syracuse Crunch
21. 12.
New Jersey Devils – Buffalo Sabres
22. 12.
Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks
23. 12.
Boston Bruins – Montreal Canadiens
24. 12.
Odlet Boston – Praha (Radim Rulík)
Odlet Boston – Minneapolis (Ondřej Pavelec)