Co dělají hokejisté ze Soči 2014? Rozvoz jídla, odvykačka, miliony v tahu, pět jich dál hraje
Byla to poslední olympiáda s představiteli NHL na ledě. Hrálo se v ruském Soči a je to už dvanáct let trvající pauza bez nejlepších hokejistů na jedné akci. Národnímu týmu se u pobřeží Černého moře nedařilo, v základní skupině prohrál se Švédy a Švýcary, porazil jen Lotyše. Po postupu z osmifinále play off přes Slováky přišla čtvrtfinálová stopka od výběru USA, turnaj ovládli Kanaďané. Bezprostředně po Hrách rezignoval hlavní trenér Alois Hadamczik. Čemu se dnes věnují tehdejší členové reprezentace?
Ondřej Pavelec (38 let)
- brankář
Na ZOH ve Vancouveru 2010 byl trojka, o čtyři roky později jednička. Na své první zimní Hry letěl z Atlanty, na druhé z Winnipegu, kde strávil celkem šest sezon. Končil v ročníku 2016/17 v New York Rangers jako dvojka za Henrikem Lundqvistem. Byl konzultantem v Ústí nad Labem, dvě sezony působil jako asistent u české dvacítky, která v roce 2022 vybojovala stříbro na mistrovství světa juniorů. Jako brankář má zlato ze šampionátu 2010, další získal jako asistent v Praze 2024.
Jakub Kovář (37 let)
- brankář
Čtvrtým rokem chytá ve Spartě, v listopadu prodloužil do konce sezony 2026/27. Na svou jedinou olympiádu přijel rodák z Písku coby brankář Jekatěrinburgu, chytal jen jednu třetinu. Po turnaji byl ještě na dvou MS. Z KHL během sezony 2021/22 zamířil do Curychu ve Švýcarsku. Ve finále play off tým padl po sedmi zápasech s Zugem, kde hrál jeho bratr Jan. Se Spartou má dva bronzy, obě semifinále prohrál taky až po sedmi zápasech.
Alexander Salák (39 let)
- brankář
V roce 2013 chytal na mistrovství světa, v olympijské sezoně působil v Petrohradu, zúčastnil se ještě dvou šampionátů, včetně Prahy 2015. V dalších sedmi ročnících vystřídal v KHL Novosibirsk, Jaroslavl a Dinamo Riga. V prosinci 2020 byl představen jako posila pražské Sparty, v průběhu druhé sezony s klubem rozvázal smlouvu a zamířil do Švédska. Má čtyři syny a dvě dcery. S týmem Real TOP Praha se zúčastňuje charitativních zápasů a akcí.
Radko Gudas (35 let)
- obránce
S Ondřejem Palátem a Romanem Červenkou si jako jediní po 12 letech zahrají na ZOH znovu. V Soči byli s Palátem nejmladšími členy souboru. Řízný bek hrál svou první úplnou sezonu za Tampu Bay, v další byl vyměněn do Philadelphie. Působil ještě ve Washingtonu, na Floridě, s níž postoupil do finále Stanley Cupu 2023. O rok později v Praze vybojoval titul mistra světa, v NHL hraje čtyřnásobný otec třetí sezonu za Anaheim a je kapitánem týmu. Knihu Gudy objednávejte ZDE>>>
Zbyněk Michálek (43 let)
- obránce
Účastník pěti MS byl na olympiádě podruhé. Tehdy působil podruhé ve Phoenixu, vrátil se po dvou sezonách v Pittsburghu. NHL hrál taky za Minnesotu a St. Louis. Dva roky po Hrách v Soči startoval ještě na Světovém poháru. Po něm končil kariéru v NHL opět v týmu Coyotes, zastavil se na 784 zápasech. Poté hrál ve Spartě a Brně, ale usadil se ve Phoenixu a věnuje se práci s mládeží. Má dvě dcery a syna, který rovněž hraje hokej.
Michal Rozsíval (47 let)
- obránce
V NHL sehrál 963 utkání. Rodák z Vlašimi vystřídal Pittsburgh, New York Rangers, Phoenix a Chicago, s nímž v letech 2013 a 2015 vybojoval Stanley Cup. Má zlato z MS 2010, jinou medaili už nezískal. Před sezonou 2017/18 neprošel v kempu testy kvůli následkům otřesu mozku, který utrpěl na konci předchozího ročníku, lékaři mu doporučili, aby nepokračoval. Už během kariéry obchodoval s hokejovou výstrojí a automobily. Údajně přišel o desítky milionů.
Ladislav Šmíd (39 let)
- obránce
Během olympijské sezony nastoupil v NHL za Edmonton i Calgary, tedy v dresech velkých rivalů a v Soči v pěti utkáních nebodoval. V roce 2017 se vrátil do rodného Liberce, kde si vzal na pět let na starost kabinu Bílých Tygrů. Kvůli zdravotním potížím byl donucen na jaře 2022 ukončit úspěšnou kariéru. Podnikl návrat do Kanady, stal se rozvojovým trenérem u mládežnického týmu Edmonton Oil Kings, v soukromém životě překonal závislost na alkoholu a dalších návykových látkách. Jako asistent působí u české osmnáctky, předtím pomáhala Patriku Augustovi u dvacítky.
Marek Židlický (48 let)
- obránce
Český zástupce moderní útočné defenzivy si na Hrách vedl velmi dobře, vstřelil dva góly a zapsal čtyři body. V NHL ještě zvládl pár sezon u Devils, Red Wings a Islanders, aby v osmatřiceti ukončil bohatou kariéru. V elitní světové lize stihl přes osm set startů, tomu by kdysi málokdo věřil. Po kariéře vychovával k hokeji syna Adama, před osmi roky zavítal do služeb hokejového svazu jako asistent hlavního kouče u mládežnických kategorií, třetím rokem úspěšně figuruje u reprezentačního áčka. Udržuje si vynikající kondici, zvládá tréninky s reprezentačními hráči.
Michal Barinka (41 let)
- obránce
Hokej hrál v NHL, AHL, v Rusku, ve Švýcarsku, na Spartě, ve Vítkovicích, nastupoval za Kometu, ale stejně se na něj bude vzpomínat jako na hráče, který v sestavě do Soči neměl být, zatímco Jan Hejda ano. Barinka neprožíval tehdy zrovna ideální chvíle, protože byl natírán za něco, na co neměl vliv. Přesto si na Hrách odvedl své, nezklamal. Brusle pověsil na hřebík před čtyřmi roky po angažmá v prvoligové Porubě, kde je nyní asistentem trenéra a kondičním koučem. Hráčům jde příkladem, má lepší figuru než řada z nich.
Tomáš Kaberle (47 let)
- obránce
Po otci a starším bratru Františkovi byl třetím členem hokejové rodiny, který byl uveden do Síně slávy českého i kladenského hokeje. V Soči zakončil reprezentační kariéru, která čítá celkem čtyři olympiády a stejný počet šampionátu, k tomu dvakrát World Cup. Mistr světa z roku 2005 žije s rodinou v Torontu. Pomáhá manželce s restauracemi a rozvozem jídla, věnuje se dětem. Syn Lukas hraje hokej. Dělal asistenta u dětí, jednou by se nebránil trénování.
Lukáš Krajíček (42 let)
- obránce
V NHL hrál za Floridu, Vancouver, Tampu a Philadelphii. S ní v roce 2010 bojoval ve finále Stanley Cupu. Má stříbro a dva bronzy z MS, olympiády v Soči se zúčastnil jako obránce Dinama Minsk. V sezoně 2016/17 přesedlal do Třince, kde získal dva tituly a byl zároveň nejlépe placeným hráčem extraligy. Kvůli problémům po otřesu mozku a zánětu jícnu v roce 2020 přerušil a nakonec ukončil kariéru. Vrátil se do rodného Prostějova. Je sportovní manažerem týmu krajské ligy a asistentem u české šestnáctky.
Patrik Eliáš (49 let)
- útočník
Na své třetí olympiádě ukončil dvojnásobný šampion Stanley Cupu mezinárodní dráhu. O dvě sezony později skončil i v NHL, v níž sehrál za 20 sezon 1240 zápasů a připsal si 1025 bodů. V roce 2018 v New Jersesy vyvěsili dres s jeho číslem, o čtyři roky později se stal členem Síně slávy českého hokeje. Na Hockey Hall of Fame ještě čeká. V letech 2018-20 dělal Václavu Varaďovi asistenta u české dvacítky, třetí sezonu dělá poradce v pražské Slavii, která si klestí cestu nahoru za bývalou slávou.
Michael Frolík (37 let)
- útočník
V roce 2013 získal Stanley Cup s Chicagem, ze tří šampionátů přivezl dvě bronzové, hrál na dvou olympiádách – v Soči a Pekingu 2022. V NHL vystřídal za 13 sezon šest klubů, končil v roce 2021 v Montrealu. Podepsal na rok se švýcarským Lausanne, pak hrál za Liberec a nakonec se po 17 letech vrátil do Kladna. Žije na Floridě, s partnerkou Dianou Kobzanovou má tři dcery. Věnuje se jim a hraní golfu.
Martin Hanzal (38 let)
- útočník
Většinu kariéry v NHL strávil ve Phoenixu, odkud přijel na dvě mistrovství světa a olympiádu v Soči, působil ještě v Minnesotě a Dallasu. Taky on končil v reprezentaci na World Cupu 2016. Rodák z Písku žije v Českých Budějovicích. Hrál pro radost za tým Samson, který založil, později za Hlubokou, sbíral staré motorky, na Floridě měl hospodu. Zapojuje se do charitativních akcí jako člen týmu Real TOP Praha, v budějovickém Motoru se stará o mládež, je prezident správní rady.
Aleš Hemský (42 let)
- útočník
Do hokejového důchodu musel útočník s geniálními myšlenkami předčasně kvůli přetrvávajícím problémům po nedoléčených otřesech mozku. Na to konto v rozhovoru pro Sport vůbec poprvé otevřeně hovořil o depresivních stavech a úzkostech, které nebraly konce. Z těžkých potíží se dostal až po dlouhé době a nevšedních procedurách, nyní žije s rodinou v Dallasu, s paní vychovává dva syny, kteří sportují, hrají hokej. Sám si to občas strčí s bývalými spoluhráči pro zábavu. Na vánoční svátky se obvykle vrací do Pardubic.
Jaromír Jágr (53 let)
- útočník
V Soči odehrál svou pátou olympiádu a vstřelil na ní dva góly. Bylo mu tenkrát 42 let a patřil k nejlepším českým útočníkům. Na Hry přicestoval jako hráč New Jersey Devils. Tehdy se mluvilo o tom, že by hokej mohl vydržet hrát do padesáti, ale moc se tomu nevěřilo. A vida, dopadlo to. Nyní legendě táhne na 54. rok a je otázkou, zda a kdy se vrátí do extraligové soutěže. Ze sestavy Kladna vypadl kvůli potížím se zády, s týmem přestal trénovat a připravuje se individuálně. Chystá se vyrazit do hor na sjezdovky, poté má naplánovanou cestu do USA. Knihu JÁ68 objednávejte ZDE>>>
David Krejčí (39 let)
- útočník
Byl aktivní a klíčovou součástí úžasné bostonské éry, z níž kápl jeden Stanley Cup (2011). Krejčího poslalo do hokejové penze pocuchané zdraví, během skvělé kariéry jej trápily kyčle. Před dvěma roky se zkoušel vrátit do extraligy s vidinou startu na MS v Praze 2024, ale nešlo to. S nejbližšími se usadil v Jižní Karolíně, kde po celý rok vládne příjemné počasí. Mistr hokejové kreativity hraje golf, vozí děti do školy, na kroužky a fandí manželce, která běhá maratony. Na Vánoce navštívil rodný Šternberk.
Milan Michálek (41 let)
- útočník
Pětkrát dvacetigólový střelec NHL (jednou i 35) v době olympiády působil pátou sezonu v Ottawě, kam přišel ze San Jose. V Senators strávil ještě dva ročníky, jeho kariéru poznamenaly vracející se zdravotní problémy, končil tři roky po Hrách v Soči v Torontu. Po tříleté přestávce hrál „na žízeň“ nižší soutěž za tým Samson v Českých Budějovicích, v němž působí spousta bývalých špičkových hokejistů. Žije v Torontu, má dva syny, kteří hrají hokej. Do Čech se vrací občas na letní prázdniny.
Ondřej Palát (34 let)
- útočník
Hrál třetí sezonu v organizaci Tampy Bay a první, kterou strávil celou v NHL. Byl nejmladším členem výběru. Když měl Jaromír Jágr v Soči narozeniny, s Radkem Gudasem mu předali dort a zazpívali. Za Lightning válel ještě osm let, v letech 2020 a 2021 získal Stanley Cup. Od sezony 2023/24 hraje za New Jersey. Byl na Světovém poháru, dvou mistrovstvích světa. V Praze 2024 získal zlato a nyní se chystá na další Hry v Miláně. Sezona NHL je pro něj jako na horské dráze, nějaký čas strávil i ve čtvrté formaci.
Tomáš Plekanec (43 let)
- útočník
Po ukončení skvělé kariéry v NHL, kde se stal ikonou Montrealu Canadiens a celkově sehrál přes 1000 zápasů, se vrátil domů. Zahrál si brněnskou Kometu, nakonec však zakotvil doma na Kladně, které roky tahal z bryndy. Po příchodu nového majitele Rytířů Tomáše Drastila převzal odpovědnost za veškeré hokejové operace v organizaci, z role asistenta kouče Davida Čermáka povýšil v průběhu této sezony do pozice hlavního náčelníka. A jen tak mimochodem odvádí skvělou práci na střídačce národního týmu.
Jakub Voráček (36 let)
- útočník
V 33 letech byl donucen skončit s hokejem, proti pokračování byly zdravotní trable po sérii prodělaných otřesů mozku v NHL. Nyní bývá k vidění ve špičkovém centru Day1, kde pracuje na lepší kondici a na sociálních sítích vtipkuje, že se vrátí k hokeji. Mihnul se na kladenské střídačce, kde však loni na jaře skončil. Mezi fanoušky zůstává „Voras“ dál velmi populární, diváci ČT si jej zamilovali při spolukomentování předloňského MS v Praze a vyhlížejí, kdy se vrátí zpět.
Roman Červenka (40 let)
- útočník
Hokejový nezmar, který se příkladnou životosprávou dál stará fanouškům o zábavu na extraligových arénách. Do Soči to měl tenkrát blízko jako hráč SKA Petrohrad, kde si přišel na velké jmění coby jedna z hvězd tehdejší KHL. Na turnaji dvakrát skóroval, po sezoně v Petrohradu vzal Chomutov, následovalo Švýcarsko a od léta 2024 Pardubice. V létě jej trápila záda, ale dal se obdivuhodně do kupy a v lize ukazuje všem záda. Už zdravá. Do Milána jede na páté Hry.
Petr Nedvěd (54 let)
- útočník
Po zlatém šampionátu v Praze opustil pozici GM týmu, z hokeje se stáhl. S bývalou manželkou Nicole střídavě vychovávají pětiletou dceru Naomi, což je Nedvědova hlavní životní náplň. Investuje v různých odvětvích byznysu, jeho posledním projektem je vznik vzdělávací platformy pro odpovědné podnikání. Nakupuje a rekonstruuje domy, v nichž nějakou dobu bydlí a pak je úspěšně prodává. S bratrem Jaroslavem, koučem Sparty, jej můžete potkat na tenisových kurtech, v Alpách na sjezdovkách, na jaře a na podzim tráví čas na ostrově Mykonos.
Jiří Novotný (42 let)
- útočník
Hokejový světoběžník vyrazil na olympiádu jako hráč pražského Lva, což byl uměle vytvořený tým, fungující v KHL a hrající v pražských Holešovicích. Po krachu projektu zůstal v KHL, následně okusil Plzeň a Švýcarsko. Stal se z něj hráčský agent a později sportovní manažer budějovického Motoru, kde úspěšně dohrál zajímavou kariéru. Nyní se z manažerské pozice stahuje, „dojede“ sezonu na jihu Čech a bude opět volný, respektive zabraný rodinnými povinnostmi, vychovává kluky dvojčata.