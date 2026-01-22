IIHF znovu jednala o zařazení Rusů. Zváží osmnáctku, ale záleží na bezpečnosti
Rada Mezinárodní hokejová federace na svém posledním zasedání projednávala i otázku začlenění ruských a běloruských týmů od sezony 2026/27 do svých soutěží. Na základě podrobného posouzení rizik se vedení IIHF domnívá, že bezpečnostní podmínky v současné době neumožňují splnit nezbytné požadavky pro organizaci turnajů, na nichž by byla zaručena bezpečnost všech.
IIHF vyloučila Rusko a jeho spojence Bělorusko z mezinárodních turnajů po napadení Ukrajiny v únoru 2022 a rozpoutání válečného konfliktu. Jako hlavní překážka se uvádí bezpečnost účastníků, kterou za daných podmínek nelze zajistit.
Oba národní týmy vynechaly jen v kategorii mužů už čtyři světové šampionáty. Nebudou startovat ani na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Bělorusové navíc přišli i o kvalifikaci na olympijské hry pro rok 2026, kde se mají po dvanácti letech znovu objevit hráči NHL.
Už v březnu 2023 Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím, aby umožnily jednotlivým sportovcům z Ruska a Běloruska startovat na mezinárodních akcích, ale pouze za určitých podmínek. Tou nejdůležitější je, že sportovci z obou zemí mohou soutěžit pouze pod neutrálním statusem. MOV jim dosud nepovolil startovat v soutěžích družstev.
Rada IIHF však přezkoumala doporučení MOV a zváží opětovné zařazení mládežnických výběrů do 18 let z Ruska a Běloruska a klubových týmů do svých soutěží pro sezonu 2027/28. „Toto zvážení bude i nadále záviset na průběžném posuzování bezpečnostních podmínek. Pokud se tato rizika v nadcházejících měsících dostatečně sníží, bude IIHF spolupracovat s příslušnými národními asociacemi na podpoře možného opětovného začlenění na mládežnické úrovni,“ uvádí se v prohlášení na webu Mezinárodní hokejové federace.
Hlavní podmínkou případného návratu je bezpečnost a ochrana všech účastníků a řádná organizace každé akce, které zůstávají jasnou prioritou. „IIHF musí zajistit, aby tyto požadavky byly garantovány pro každý turnaj. IIHF bude i nadále pozorně sledovat vývoj situace a provádět průběžné analýzy bezpečnostních rizik,“ píše se v prohlášení.