Hvězdy NHL se povalí do Prahy, Světový pohár 2028 bude! Kolik zápasů se v Česku odehraje?
Začalo to loňským podařeným pokusem 4 Nations, pokračovalo olympiádou v Miláně a i na dalších Hrách ve Francii 2030 se počítá s účastí nejlepších hokejistů světa, tedy včetně hvězd z NHL. A mezitím? Je to potvrzené, v únoru 2028 se uskuteční Světový pohár. A jedna ze základních skupin se odehraje i v pražské O2 areně.
Vedení NHL a hráčské asociace oznámilo, že Calgary a Edmonton budou severoamerickými hostitelskými městy turnaje nejlepších z nejlepších a jediným evropským hostitelem bude hlavní město České republiky. „Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ prohlásil Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která bude akci v České republice organizovat.
„Tento turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z klíčových evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad pro Českou republiku.“
Turnaj osmi zemí nabídne celkem 17 zápasů spolu s bohatým doprovodným programem, včetně jedinečných akcí pro fanoušky a mediálních dnů. Termíny, osm zúčastněných zemí a kompletní program budou oznámeny později. Jisté je, že Češi budou u toho.
„V žádném jiném mezinárodním sportovním klání se nesetkává taková vášeň, dovednost a vzrušení, jaké přináší setkání nejlepších hokejistů, kteří reprezentují své země – loňský turnaj 4 Nations Face-Off a nedávné zimní olympijské hry byly jen nejnovějšími příklady,“ podotkl šéf NHL Gary Bettman. „My v NHL a naši partneři z Asociace hráčů NHL se nemůžeme dočkat, až přineseme Světový pohár v hokeji 2028 do tří velkolepých arén ve třech městech, která při pořádání velkých akcí vždy zazáří. Víme, že Calgary, Edmonton a Praha budou fantastickými hostiteli pro fanoušky z celého světa a že nejlepší hokejisté světa budou soutěžit na úrovni, která z této události udělá skutečně nezapomenutelný zážitek.“
Scotia Place, nová aréna Calgary Flames, která bude otevřena v sezoně 2027/28, a O2 arena v Praze budou hostit po šesti zápasech základní skupiny a po jednom vyřazovacím utkání. „Pořádání hokejového Světového poháru ve Scotia Place je vzrušujícím okamžikem pro Calgary i pro hokejové fanoušky v celé Albertě,“ netají nadšení Robert Hayes, prezident a generální ředitel Calgary Sports and Entertainment Corporation.
Vrchol v Edmontonu
Scotia Place bude domovem týmu Calgary Flames i Calgary Hitmen z WHL a také Calgary Wranglers z AHL. Aréna bude umístěna v samém srdci kulturní a zábavní čtvrti v centru Calgary. „Jako budoucí centrum zábavy v našem městě poskytne Scotia Place úžasnou scénu a ukázku vášně Calgary pro hokej. Těšíme se na to, že budeme spolu s Edmontonem hostit turnaj těch nejlepších z nejlepších, a jsme nesmírně vděční NHL, NHLPA a našim partnerům za příležitost přivést do naší provincie jednu z nejvýznamnějších mezinárodních hokejových událostí.“
Semifinále a finále Světového poháru se budou hrát v Rogers Place v Edmontonu, v domovském stánku Oilers. „Jsme nadšeni, že Edmonton byl vybrán jako spolupořadatel Světového poháru společně s našimi partnery v Calgary,“ uvedl Stu Ballantyne, prezident a provozní ředitel společnosti OEG Sports & Entertainment. „Jak jsme nedávno viděli na turnaji 4 Nations Face-Off a zimních olympijských hrách, nic se nevyrovná hokejovému souboji těch nejlepších a není lepšího místa než Alberta, srdce hokeje, kde by se mohla konat jedna z největších hokejových událostí.“
Půjde o čtvrtý Světový pohár v hokeji, jenž navazuje na turnaje z let 1996, 2004 a 2016. Napoprvé vyhrál tým USA, dvě další akce opanovali Kanaďané. Loňského turnaje 4 Nations Face-Off se vedle Kanady zúčastnily Spojené státy, Švédsko a Finsko. „Po úžasných zápasech na nedávných olympijských hrách se hráči NHL velmi těší na návrat k mezinárodnímu hokeji na Světovém poháru,“ poznamenal výkonný ředitel NHLPA Marty Walsh. „Calgary, Edmonton a Praha jsou města s velmi hlubokými kořeny v hokeji a zápasy se budou hrát ve třech arénách, které budou patřit k nejlepším na světě. Hráči se nemohou dočkat, až si v únoru 2028 v Albertě a Praze obléknou dresy svých domovských zemí…“
Světový pohár by se měl hrát každé dva roky po ZOH, nyní tedy po Hrách v Miláně a zároveň dva roky před olympiádou v Nice 2030.