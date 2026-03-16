Světový pohár míří do Prahy! Pastrňák gratuluje, turnaj se odehraje po 12 letech

Lukáš Sedlák v utkání proti Kanadě
Smutek Lukáše Sedláka po prohře s Kanadou
Hokejový Světový pohár se v únoru 2028 bude hrát i v Praze. Dalšími dějišti turnaje, který se uskuteční po 12 letech, budou Calgary a Edmonton. O2 arena bude hostit šest zápasů základní skupiny a jedno utkání play off. Oznámila to dnes NHL, která soutěž pořádá.

„Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která bude akci v Česku organizovat.

„Turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad na Českou republiku,“ řekl Petera, jenž stál i za pořádáním zápasů NHL v Praze.

Světový pohár se hrál v letech 1996, 2004 a 2016, kdy se konal v Torontu a vyhrála ho Kanada. Čeští hokejisté nepostoupili ze skupiny a skončili šestí z osmi týmů.

