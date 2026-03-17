Potvrzeno! Rulík po sezoně skončí u národního týmu, jde do Kladna. Hledá se nástupce
Český hokej musí najít nového hlavního kouče národního mužstva. Radimu Rulíkovi po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku končí smlouva a navazující nemíní uzavírat, ačkoli mu ji svazové vedení v čele s Aloisem Hadamczikem nabízelo. Šedesátiletý trenér by podle infomací iSportu měl zamířit do extraligového Kladna.
Titul mistrů světa v Praze 2024, rok na to odchod ze čtvrtfinále šampionátu v Dánsku a Švédsku, konec ve stejné fázi na nedávné olympiádě v Miláně. Taková je bilance Radima Rulíka u reprezentace, přibude k ní ještě výsledek z MS ve Švýcarsku.
Do vizitky je záhodno uvést i stříbro na mistrovství světa dvacítek 2023 v Halifaxu, skvělé vystoupení mladého týmu vystřelilo kouče do pozice kormidelníka elitní reprezentace a na úkor odvolaného Kariho Jalonena.
Rulíkova nejcennější kariérní štace tedy potrvá tři roky, ačkoli mohla trvat pět let. „Radimu Rulíkovi a jeho trenérskému týmu jsme nabídli prodloužení smlouvy o další dva roky a čekáme na odpověď,“ popsal Hadamczik před týdnem pro iSport.
Verdikt je nyní jasný. „Radim odvedl vynikající práci nejen na lavičce národního týmu, ale také prosazením myšlenky úzké spolupráce mezi reprezentačními trenéry napříc všemi věkovými kategoriemi. Za to všechno mu patří velké poděkování,“ konstatoval Hadamczik. Jméno Rulíkova nástupce by mělo být znát ještě před startem mistrovství světa.
Zkušený Rulík, jenž se ocitl v roli asistenta Vladimíra Růžičky při zlatém MS ve Vídni 2005, měl obdržet návrh na prodloužení spolupráce bezprostředně po únorových Hrách v Itálii, čili bez většího otálení po akci, která přinesla skvělý výkon hokejistů ve čtvrtfinále play off s Kanadou, ovšem také rozpaky v předchozích vystoupeních.
„I když jsme na posledních dvou akcích nevyhráli medaili, s prací realizačního štábu jsme spokojeni. Trenéři pracují dobře, vedle obvyklého nasazení jezdí i po našich klubech, kde rozšiřují povědomí o tom, jaký hokej si na svazu představujeme hrát od kategorie U16 a výš,“ připojil Hadamczik před pár dny s tím, že čeká na Rulíkův verdikt.
Rulík: Cítím, že je potřeba zase každodenní klubová práce
Mezitím už se hokejovým zákulisím neslo, že se Rulík a spolu s ním i jeho kolegové z realizačního štábu (vyjma sportovního ředitele Karlových Varů Jiřího Kalouse), domlouvají na přesunu do Kladna.
To naznačuje i Rulíkovo první vyjádření po oznámení konce u reprezentace. „Po důkladném zvážení s kolegy jsme se rozhodli nabídku na pokračování nepřijmout. Bylo pro mě obrovskou ctí vést český národní tým, společně jsme do toho dali maximum a za to bych chtěl všem poděkovat. Cítím, že je potřeba zase ta každodenní klubová práce a prostředí, které trenéra přirozeně drží v neustálém procesu učení a posouvání dál.“
„Jsme na půdě národního týmu, takže nebudu tady mluvit o tom, co bude. To se dozvíte včas,“ řekl ke svému příštímu angažmá, kterým by měli být Rytíři.
V Kladně dokončil sezonu na extraligové střídačce sportovní šéf klubu Tomáš Plekanec. Zajímavé je, že právě ikonu Montrealu zlanařil Hadamczik do svazových služeb. Nejprve jako příležitostného trenéra u mládežnických reprezentací a pak po konci kariéry v listopadu 2023 do role Rulíkova asistenta u národního týmu.