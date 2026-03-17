Hadamczik k Rulíkově odchodu: Chtěl jsem, ať Radim nechá Kladeňáky být v jejich městečku
Minimálně dvouletou smlouvu dostane nástupce Radima Rulíka u hokejové reprezentace. Jenom se neví, kdo jím bude, obsazené nejsou ani pozice asistentů. Jedno je jisté, Alois Hadamczik to nebude. Comeback nechystá. „Nechci mít terč na čele. Nechám to mladším. Přehled o hokeji mám, ale moje jméno nepřichází v úvahu,“ ujistil s lehkým úsměvem, když v úterý odpoledne mluvil o tom, že se současným koučem se nedohodl na pokračování. O čem všem prezident Českého hokeje povídal?
O pondělním setkání s Rulíkem
„Včera jsem s Radimem seděl a sdělil mi, že nebude pokračovat dál. Důvody jsou, že u toho byli čtyři roky včetně dvacítky a teď chtějí dělat dennodenní práci. Byli jsme s ním nadmíru spokojení, sestavil výborný tým trenérů, byli jsme mistři světa, docílil finále s dvacítkou. Navíc se podílel na zavedení jednotného tréninkového systému, na uznání trenérů mezi sebou. Bude nám dál pomáhat v rozvoji mládeže, v hodnocení turnajů od dvacítek až po šestnáctku. Vedle něj i Marek Židlický. Radim slíbil, že se podívá i na mladíky, některé vezme na mistrovství světa.“
O okolnostech rozchodu
„Rozcházíme se v nejlepším. Nejsem naštvaný, jen mi to je líto. Chtěli jsme udělat dlouhodobou koncepci podobně jako ve Švýcarsku. Důvěra výkonného výboru byla pokračovat dál, ale to rozhodnutí respektuji, celou tu práci. A za vztahy, které spolu máme, děkuju. O přemlouvání nešlo, říkali jsme si své názory. Chtěl jsem, ať Radim nechá Kladeňáky bojovat v jejich rodném městečku, chtěl jsem po něm, aby si vzal jiné asistenty a zůstal. Ale Radim má s nimi dobrou spolupráci, psychika hraje důležitou roli… Popovídali jsme si, dali si oběd a máme na co vzpomínat. Praha byla nádherná, a že další zápasy prohrajete, to se stane. Na olympiádě můžete hrát výborně základní část, špatně čtvrtfinále a stejně to není dobré. My ho teď hráli výborně, ale nedostali jsme tu odměnu.“
O jediné výčitce
„Je jediná věc, kterou bych trenérům vyčetl. Pokud už to cítili dřív, tak kdybych měl dva měsíce času navíc, věděl bych, koho oslovit. Ale někteří trenéři už jsou podepsaní. Nebude to jednoduché, ale v životě se dějí horší věci. Spousta trenérů a lidí má schopnosti a budou pyšní, že po Radimovi budou dělat nároďák. Musíme se s tím vyrovnat. Mám cítění, s kým chci mluvit a chystám se, jak to udělat. Stejně jako děláte sestavu s hráči, máte názor i na určité trenéry. Moc velký výběr není. Trošku v hlavě to mám, ale nemůžu nic říct, protože jsem s nikým nemluvil. Druhá věc je, že nevím, jestli ti lidé řeknou ano, nebo ne. Nechci do toho zavádět spekulace. Čím dříve to budu vědět, tím dříve to budete vědět i vy. Zdeněk Moták? Variant je víc. Plekanec? Tu otázku mu položím… Do začátku MS chceme sdělit nové trenéry. Tak, aby ti noví mohli jet na mistrovství a sledovat hráče.“
O budoucnosti reprezentace a hokeje celkově
„Musíme se dívat na budoucnost českého hokeje, mladé musíme dávat do vody, potřebujeme hlavně víc mladých hrát v lize a snižovat počty cizinců. O to usiluju vehementně, bohužel, extraliga je tvrdohlavá. Pokud chceme zůstat národním sportem, musí mít trenéři z čeho vybírat z extraligy. Mají to však hodně těžké, starší hráči jsou největší tahouni a je i umění v takovém věku to pořád ještě takhle táhnout. Jsou příkladem pro mladé, ale ti musí dostávat víc šancí. Pokud máme čtyři medaile z dvacítek, aspoň deset mladých hráčů by mělo hrát v extralize. Ne ve čtvrté lajně, ale mezi hráči jako jsou Červenka a Sedlák. Pak vám rychle vyrostou nahoru jako Tomek, Galvas, Čihař nebo Sikora. Jde o to dostat z hráče ten talent a ne že ho hodíte do čtvrté lajny, ať se ukáže. Musí vám to potom samozřejmě vrátit.“