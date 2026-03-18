Kdo může nahradit Rulíka: kapacita s německým pasem, možné povýšení či vycházející hvězda
Kdyby se Radim Rulík rozhoupal s předstihem a neprodloužení kontraktu oznámil Aloisi Hadamczikovi dříve než v pondělí u společného oběda, nástupcem zlatého kouče z Prahy se stal Patrik Augusta. „Je jediná věc, kterou bych trenérům vyčetl. Pokud už to cítili dřív, tak kdybych měl dva měsíce času navíc, věděl bych, koho oslovit. Ale někteří trenéři už jsou podepsaní,“ prohlásil šéf českého hokeje. Svaz si nyní dává za úkol do mistrovství světa najít nového kouče národního týmu. Kdo by se jím mohl stát? Podívejte se na potenciální kandidáty podle webu iSport.
Josef Jandač (57)
S Plzní odvádí parádní práci. Klub, jehož rozpočet patří do dolní extraligové poloviny, vynesl o mnoho pater výš do míst, kde by se měly promenádovat úplně jiné kluby. Josef Jandač opět dokázal postavit na nohy další tým, jako kdysi například České Budějovice nebo Spartu. Zároveň je pravdou, že v play off pronikavé úspěchy se svými mužstvy neprožil, spíš nastřádal těžká zklamání. Ale i Jandač se profesně vyvíjí, zlepšuje se, je víc nad věcí než kdy dříve. V minulosti u národního týmu působil, jako hlavní kouč v období 2016-18, v pozici asistenta dvakrát (2008-10, 2015/16), s Růžičkou byl u zlatého triumfu v Německu 2010. V Plzni mu dobíhá kontrakt a podle dostupných zpráv nový neuzavřel.
Pavel Gross (57)
Ze Sparty odcházel s nepořízenou, v říjnu mu ukázali dveře. Už toho tam na všechny bylo dost a klub vycítil, že potřebuje učinit zásadní rozhodnutí, aby se dění v týmu pohnulo. Ne za všechno špatné v pražském týmu však mohl ústecký rodák. Gross brzy po nástupu Spartu vytáhl nahoru, vyhrál s ní základní část 2024/25, ovšem obrovskou ranou bylo předtím nedotažené semifinále s Třincem při vedení 3:0 na zápasy. Rok poté přišel další direkt v Game 7 od Komety. Tam v podstatě začalo Grossovo odpočítávání. To nic nemění na tom, že majitel německého pasu je trenérskou kapacitou, Rulíkův štáb jej využíval například při MS v Praze, kde skautoval soupeře.
Zdeněk Moták (61)
Ten ne, ten přece nedávno dostal reprezentační dvacítku! Ano, to je pravda, oficiálně střídá úspěšného Patrika Augustu. Jenže situace na bojišti se mění každým dnem, jak se říká. Kouč dvojnásobných třineckých šampionů je nyní zaměstnancem svazu, takže by jeho případné povýšení nemělo na čem ztroskotat. Předpokládá se, že Zdeněk Moták by takovou nabídkou těžko mohl pohrdnout, bral by to jako vyznamenání a čest. Podle dostupných zpráv nejde o plán A, možná ani B. Ale ve hře to je.
Tomáš Plekanec (43)
Už se to může říci naplno: nová vycházející trenérská hvězda. Zářný příklad, že nepotřebujete ležet v knihách a skriptech, abyste chápali, co vyžaduje mazaný koučink na střídačce a vůbec trenéřina, k níž náleží i budování důvěry s hráči. Extrémně bohaté zkušenosti tisícovky odehraných partií v NHL a z 11 (!) účastí na MS či dvou olympiád z něj dělají v podstatě vysněného kandidáta. Jenže Plekanec zároveň šéfuje sportovním operacím v Kladně a nyní se nachází v neobvyklé situaci, kdy by měl dělat v příští sezoně Rulíkovi u Rytířů asistenta. Jako doteď v národním mužstvu.