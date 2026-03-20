Plekanec nevzal reprezentaci: Znamená to i spoustu věcí okolo. Potřebuju další zkušenosti
Jeho jméno bylo nejvíc skloňované v souvislosti s tím, kdo by mohl jako hlavní kouč převzít hokejovou reprezentaci. Tomáš Plekanec, se skromností sobě vlastní, šéfovi svazu Aloisi Hadamczikovi vzkázal: Díky, ale NE. „Všechno má svůj čas. Vždyť jsem zatím vedl Kladno jenom tři měsíce," vysvětluje pro iSport. Ve 43 letech tak bude pokračovat v roli asistenta Radima Rulíka. Ale už ne u národního týmu, ale v Kladně. „Mám se pořád ještě co učit," říká někdejší útočník, který dovedl Rytíře až do předkola, kde potrápili Spartu.
Sázkové kanceláře i experti měli jasno: právě Plekanec by byl nejlepší volbou, aby se z pozice asistenta posunul do role šéfa a převzal reprezentaci.
Muž, jenž tři roky vstřebával zkušenosti a poznatky na nejsledovanější střídačce v zemi vedle šéfa Rulíka, ale tuhle velkorysou možnost s díky odmítl. „Koučink mě baví, ale ono to není zdaleka jenom o tom. Trénovat nároďák znamená i spousta věcí okolo. Potřebuju získat další zkušenosti,“ tvrdí s tím, že neustále zůstává pokorný a ví, že je to běh na dlouhou trať.
„Všechno má svůj čas,“ reaguje pro iSport. Zrovna seděl na kladenském zimáku a poskytoval obsáhlý rozhovor pro Sport Magazín. Mluvil o své cestě, trenérských zásadách. I z toho vyplynulo, že si uvědomuje, že ještě musí nabrat zkušenosti i další poznatky, aby mohl pomýšlet tak vysoko.