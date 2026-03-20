Předplatné

Plekanec nevzal reprezentaci: Znamená to i spoustu věcí okolo. Potřebuju další zkušenosti

Video placeholder
Nový kouč reprezentace? Varaďův nástupce? Sparta přežila předkolo
Co s tím uděláme? Zamyšlený Tomáš Plekanec během zápasu se Spartou
Asistent Radima Rulíka Tomáš Plekanec
Zůstane Tomáš Plekenec na střídačce Kladna? To se brzy ukáže
Kladenský kouč Tomáš Plekanec během třetího duelu předkola proti Spartě
Radim Rulík a Tomáš Plekanec při poradě na střídačce
Tomáš Plekanec na střídačce kladenských Rytířů
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík na střídačce s kolegy
14
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (4)

Jeho jméno bylo nejvíc skloňované v souvislosti s tím, kdo by mohl jako hlavní kouč převzít hokejovou reprezentaci. Tomáš Plekanec, se skromností sobě vlastní, šéfovi svazu Aloisi Hadamczikovi vzkázal: Díky, ale NE. „Všechno má svůj čas. Vždyť jsem zatím vedl Kladno jenom tři měsíce,“ vysvětluje pro iSport. Ve 43 letech tak bude pokračovat v roli asistenta Radima Rulíka. Ale už ne u národního týmu, ale v Kladně. „Mám se pořád ještě co učit,“ říká někdejší útočník, který dovedl Rytíře až do předkola, kde potrápili Spartu. Registrujte se ZDARMA na iSport.cz, získejte přístup k celému článku a exkluzivní slevě na televizi>>>

Sázkové kanceláře i experti měli jasno: právě Plekanec by byl nejlepší volbou, aby se z pozice asistenta posunul do role šéfa a převzal reprezentaci.

Muž, jenž tři roky vstřebával zkušenosti a poznatky na nejsledovanější střídačce v zemi vedle šéfa Rulíka, ale tuhle velkorysou možnost s díky odmítl. „Koučink mě baví, ale ono to není zdaleka jenom o tom. Trénovat nároďák znamená i spousta věcí okolo. Potřebuju získat další zkušenosti,“ tvrdí s tím, že neustále zůstává pokorný a ví, že je to běh na dlouhou trať.

„Všechno má svůj čas,“ reaguje pro iSport. Zrovna seděl na kladenském zimáku a poskytoval obsáhlý rozhovor pro Sport Magazín. Mluvil o své cestě, trenérských zásadách. I z toho vyplynulo, že si uvědomuje, že ještě musí nabrat zkušenosti i další poznatky, aby mohl pomýšlet tak vysoko.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Česká hokejová extraliga

NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

