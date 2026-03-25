Hokejová reprezentace zůstane na ČT dalších pět let. A za rekordní objem peněz
O hokejová mistrovství světa ani o olympiádu nešlo, ty si Česká televize domluvila dříve a po jiné koleji. Květnové šampionáty A týmů až do roku 2034, příští olympijský turnaj v roce 2030 bude k mání rovněž na obrazovkách veřejnoprávní televize. I tak se ovšem mezi domácími stanicemi rozhořel souboj o vysílací práva na řadu dalších jiných soutěží a akcí. Z něj vyšla vítězně ČT a hokejový svaz se může těšit na rekordní sumu financí za poskytnutí práv.
A to není všechno, intenzita spolupráce se zvyšuje. Na Kavčích horách chystají úpravu strategie s důrazem na větší zviditelnění juniorského hokeje. Vedle tradičního pokryti mistrovství světa do 20 let na přelomu roku, které v posledních letech nabralo na sledovanosti a všeobecném zájmu, ČT plánuje výraznější předvedení vrcholu zdejší ligové sezony.
„Řekli jsme si společně se svazem, že juniorskou extraligu, speciálně její finále přineseme do našeho vysílání tak, aby to dávalo smysl. Měl by to být den, který propaguje juniorský hokej a vůbec mládežnický. Napadají nás myšlenky na různé formáty vyvrcholení ligové sezony. Tak, aby to i pro televizní vysílání dávalo smysl a na pozadí toho jsme šířili všechny myšlenky související s hokejovou výchovou,“ říká pro iSport Jiří Ponikelský, ředitel ČT sport.
Plán sportovní redakce České televize jde ruku v ruce s tématem, které tuzemský hokej pálí či řeší spoustu let. Práce s talenty, s tím související odchody teenagerů do zahraničí či měnící se počet týmů nejvyšší juniorské soutěže. Debaty k dané látce by ve vysílání neměly chybět. „Z juniorského hokeje bychom každopádně rádi nabídli více utkání než doposud, ať už přímo na ČT sport nebo na platformě ČT sport plus. Ta se zvlášť během olympiády zajímavě rozjela. Rádi bychom se pokusili o typy utkání, kam se pozvou školy, aby žáci nebo studenti mohli fandit svým spolužákům a kamarádům,“ poodkrývá Ponikelský některé vize.
Dohoda Českého hokeje s ČT je nejvyšší v historii obou stran.