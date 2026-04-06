Kolize ve Varech. Semifinále extraligy a kemp nároďáku v jeden čas. Vejdou se všichni?
S dovolením… Pardon, omlouvám se… Koncentrace hokejistů na jeden metr čtvereční bude od úterý v Karlových Varech neobvykle vysoká. V jeden čas se v Mattoni Areně potkají týmy Energie a třineckých Ocelářů a navrch rozsáhlý štáb národního týmu. Zhruba stovka lidí v zázemí stadionu plus další početný personál. Nebudou si borci překážet?
V Karlových Varech to má hokejová reprezentace ráda. Stalo se tradicí, že právě sem svaz umisťuje srazy národního týmu. Naposledy se tu výběrová skupina sešla před únorovými olympijskými hrami, v těchto dnech znovu.
Startuje úvodní soustředění před mistrovstvím světa (15.–31. května) ve Fribourgu a Curychu. Zázemí haly vyhovuje požadavkům hlavního kouče Radima Rulíka, tým je navíc ubytovaný v luxusu Grandhotelu Pupp. Do Varů to má rovněž šéf mužstva pár kilometrů z domova.
Čili rozhodly prověřené podmínky lázeňského města a až pak se kalkulovalo, že na místě nemusí být liduprázdno. „Je to vždycky loterie, který z týmů v play off kam dojde. Samozřejmě, že vše musíme mít vyřešené v dostatečném předstihu,“ říká k tomu manažer reprezentací Milan Hnilička. „Ve Varech máme velmi dobré vztahy, takže se s tím nějak popasujeme, neočekávám žádný problém,“ dodává.
Při plánování místa srazu se až tak nepočítalo s působivou jízdou extraligové Energie, která se poprvé od roku 2009 dostala do semifinále play off.
V Mattoni Areně je doma, bude tedy okupovat největší kabinu, v níž by se jinak rozlezli reprezentanti. Další větší šatna je logicky vyčleněna třineckým Ocelářům. Kde se zabydlí členové národního mužstva? „Budeme mít asi juniorskou kabinu,“ předpokládá Milan Hnilička. „Na kemp bereme čtyři pětky, takže o jednu méně než na akce Euro Hockey Tour. To zvládneme,“ nepochybuje.
Úvodní vhazování úterního třetího semifinálového duelu přijde v 18 hodin, hodinu předtím se rozjede první trénink reprezentace. Samo sebou, že ne v hlavní hale, nýbrž v menší. „Počítáme s tím, že naše některé tréninky proběhnou v tréninkové hale. Nemyslím si, že bychom si měli s hráči Varů a Třince navzájem překážet, pouze to bude chtít na místě operativně řešit detaily. S tím se počítá. Vše komunikujeme od chvíle, kdy Vary ve čtvrtfinále vyřadily Liberec,“ konstatuje manažer reprezentací.
Ačkoli se šampionát ve Švýcarsku bude hrát na kluzištích maximálních rozměrů a ve Varech se využívá plocha zámořských poměrů, realizační štáb přesto zvolil toto místo. „Spíš jsme řešili prostředí, na které jsme dlouhodobě zvyklí,“ připomíná Hnilička.
Česká reprezentace odehraje v západočeských lázních dva duely s Německem (16. a 17. dubna), následně se přesune do Jihlavy k duelu s Rakouskem (24. dubna) s odvetou na půdě soupeře. A i tady možná bude veselo. Na Vysočině pro změnu hrozí kolize pobytu národního týmu s případným barážovým svárem mezi prvoligovou Duklou a extraligovým Litvínovem. „Jsme připraveni i na tuto variantu,“ ubezpečuje Hnilička.