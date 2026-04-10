O titul i MS. Galvasové se potkali ve Varech, mají společný sen: Zahrát si spolu za repre
Během sezony se potkávají jako soupeři, na tom není nic nového. Teď v Karlových Varech zažili sourozenci Galvasovi jiný scénář. V Mattoni Areně obsadili sousedící šatny a oba vyrazili na lov vytyčeného cíle. Mladší Tomáš se na kempu reprezentace rve o nominaci na mistrovství světa, starší Jakub s Třincem bojuje o postup do finále. Na velké rodinné setkání ale mnoho času nebylo. „Teprve teď po zápase se máme potkat. Přijel až v úterý, takže na to nebyl prostor,“ rozpovídal se Jakub Galvas po čtvrtém semifinále proti Energii.
Jeden ještě živí sen o prvním extraligovém titulu, druhému cesta vyřazovacími boji skončila. Tomáš Galvas odehrál za Liberec vyrovnanou sérii s Karlovými Vary a po sedmém duelu musel kousat porážku. Novou metou se pro mladého beka stala reprezentace a šance probojovat se na světový šampionát. „Každý, kdo je tady, má šanci. Věřím, že když odvedu výbornou práci, tak to vyjde,“ vykládal Galvas mladší na začátku reprezentačního kempu.
Atmosféru dospělého nároďáku si zkusil už před olympiádou, kdy s dalšími členy úspěšné dvacítky doplnil tým v Karlových Varech. Ve stejném městě se teď zapojil už jako právoplatná součást týmu a v jedné hale se potkal i s bratrem Jakubem. Starší ze sourozenců přijel do Varů bojovat o postup do finále, reprezentace i kvůli extraligovým bojům musela ustoupit do menší tréninkové haly.
„Program byl trošku složitější, oni měli tréninky, my taky. Potkáme se bohužel až teď po zápase,“ vykládal Jakub po středeční porážce 0:3.
Sám debutoval v reprezentaci už před osmi roky jako osmnáctiletý a celkem odehrál za nároďák 36 zápasů. Pokud dostane šanci letos, mohl by se sejít v jedné obraně s bráchou. „Je to můj velký sen, to je jasné. Uvidíme, jestli se to někdy povede,“ vykládal po jednom z tréninků Tomáš. „Bylo by to určitě hezké. Ale teď to vůbec není priorita. Určitě to někde v hlavě je, že by to bylo fajn,“ dodával Jakub s pozorností upřenou na vyřazovací boje s Třincem.
Působení v národním týmu a případně i na mistrovství světa může mladšímu z bratrů pomoct na draftu do NHL. Na výběru talentů byl zatím přehlížený, ale na šampionátu dvacítek na sebe výrazně upozornil, když v sedmi zápasech přispěl devíti body (3+6) a odvezl si stříbrnou medaili.
„Sezonu má super. Na mistrovství se úplně rozjel, takový jeho boom. Doufám, že to bude trvat co nejdéle. Musí pořád pracovat, aby to nespadlo dolů a pořád byl jeho výkon nahoře,“ chválil mladšího bratra Jakub.
Talent Bílých Tygrů při rozhovorech nesouhlasil, že sezona byla po osobní stránce nad očekávání. „Ani bych neřekl. Na začátku se mi tolik nevedlo, byl jsem zraněný, potom jsem měl výborné dvacítky a od té doby se mi dařilo. Myslím, že by to mohlo být ještě lepší, ale také to nebylo nejhorší. Asi to můžu považovat za úspěšnou sezonu,“ zamýšlel se při ohlédnutí za ročníkem.
Z jeho slov dobře poznáte, jak je cílevědomý. Plně spokojený není ani ve chvíli, kdy posbíral 24 bodů (8+16) v základní části a skončil devátý v bodování extraligových beků. Přitom vynechal rovnou dvacítku utkání. I kvůli podobnému nastavení se dá tušit, že by letos konečně mohl na draftu uspět, i když má pro zámořský hokej výškovou nevýhodu.
„Teď se soustředím jen na mistrovství světa, to je můj nejbližší cíl, pak se uvidí, co bude dál. Určitě bych byl ale rád, kdybych se konečně objevil na draftu,“ nezastíral Tomáš.
Aby uspěl v boji o šampionát i na draftu, může těžit z rad staršího sourozence. Jakuba si vybrali do NHL před devíti lety jako 150. hráče v pořadí, později přidal šest utkání za Chicago, hrál i AHL a nejvyšší švédskou a finskou soutěž. „Jestli se bude ptát, poradím mu. Myslím, že je na to ale dost chytrý,“ usmíval se Jakub.
S Třincem může už v sobotu dosáhnout na posun do finále extraligy. Po očku bude jistě pozorovat i vývoj na kempu reprezentace. Tomáš by si mohl za áčko poprvé zahrát už příští týden, kdy Češi ve dvou přípravných zápasech vyzvou Německo. „Budu hrát každý den naplno a uvidíme, jak to dopadne. Když nechám na ledě všechno, myslím, že nějaké šance mám,“ vykládal mladík.
Jakub Galvas
26 let, obránce, Třinec
Základní část: 50 zápasů, 4+14
Play off: 12 zápasů, 0+4
Tomáš Galvas
20 let, obránce, Liberec
Základní část: 32 zápasů, 8+16
Play off: 7 zápasů, 0+1