Hadamczik řekl, že po MS u reprezentace skončí i Šlégr. Ten překvapeně reagoval: Nic nevím
Jiří Šlégr skončí po květnovém mistrovství světa ve funkci generálního manažera hokejové reprezentace. Šéf svazu Alois Hadamczik to řekl v podcastu Zimák a deníku Blesk. Šlégra, který se stane spolumajitelem litvínovského klubu, to překvapilo, uvedl pro server iDNES.cz.
„Výkonný výbor změnil názor. Nechce nikoho, kdo by byl vázaný v klubu,“ řekl Hadamczik k otázce Šlégrova pokračování u národního týmu.
Někdejší vynikající obránce Šlégr se stal generálním manažerem českého týmu předloni. Olympijský šampion, mistr světa a vítěz Stanleyova poháru nahradil po zlatém domácím světovém šampionátu ve funkci Petra Nedvěda. O tom, že s ním svaz již nepočítá, se dnes dozvěděl z médií.
„Mně nikdo oficiálně ještě nic neřekl. Smlouva mi končí po mistrovství světa. Zájem pokračovat mám, ale pokud se výkonný výbor rozhodne, že skončím, a spojuje to s vlastnictvím klubu, tak to tak zřejmě dopadne,“ řekl Šlégr.
Reprezentace bude mít i nového trenéra. Radim Rulík, který dovedl hokejisty předloni v Praze ke světovému titulu, po šampionátu ve Švýcarsku střídačku národního mužstva opustí. Od příští sezony povede extraligové Kladno. Otázkou nového realizačního týmu reprezentace by se měl zabývat výkonný výbor svazu příští čtvrtek 16. dubna. Adepty na nového kouče jsou podle médií Zdeněk Moták, který v lednu převzal reprezentační dvacítku, a bývalý trenér Sparty Pavel Gross.