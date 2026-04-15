Hadamczik o konci Šlégra: Věděl to ode mě! Trenéry už má, reaguje na Rulíkův povzdech
Když se v Kravařích potkal se 17letým talentem Petrem Tomkem, který se připravuje s osmnáctkou na šampionát, hned se dali do řeči. „Já bych určitě byl pro, abys dostal šanci i na mistrovství dospělých,“ řekl mu svazový prezident Alois Hadamczik. Pegas, jak se karlovarskému útočníkovi přezdívá, jen nesměle kýval, poděkoval a šel na týmový mítink. Nejvyšší muž českého hokeje pak poskytl webu iSport rozhovor, v němž popsal výběry nových koučů i konec Jiřího Šlégra. A nabídl by Radimu Rulíkovi práci v klubu i u reprezentace? A co když Patrik Augusta nevezme Spartu?
Je aktuálně největším talentem českého hokeje. Tomek dorazil do Kravař na soustředění osmnáctky, kterou od 22. dubna čeká mistrovství světa na Slovensku. U vchodu se potkal s Hadamczikem, dlouho si povídali. Také někdejší reprezentační trenér je z něj nadšený. Mladík má ze semifinále s Třincem poraněné prsty, ale věří, že na turnaj bude fit.
Co na něj říkáte?
„Takhle výjimečný hráč už tady dlouho nebyl. Někdo, kdo výborně zvládne základní část i play off. Je smůla, že z nevinného seknutí má takové zranění. Škoda. Hráči by měli používat hokejku na hraní. A ne na to, aby někoho sekli. Ale bohužel… Přišlo to pro něj v nevhodnou chvíli, protože musí držet hokejku. Ale hlavní je, že je na kempu a zapojí se do přípravy.“
Jak vidíte jeho další program?
„Mluvil jsem i s Radimem Rulíkem, který ho má jako jednoho z adeptů na mistrovství světa dospělých. Takže jsme se domlouvali na následujícím postupu. Nechají ho hrát na osmnáctkách, uvidíme, jak daleko dojdou. A věřím, že pokud bude moct hrát plnohodnotně, že ho Radim ještě potom povolá do áčka. Aby mu další šanci zabojovat o mistrovství světa dospělých. Byl bych jenom rád, protože při takové výkonnosti by měl dostat šanci ve velkém hokeji. Abychom my jako Češi ukázali, že mladí mají šanci se prosadit. I když záleží na výkonnosti, nejen na mládí. Já se k tomu absolutně přikláním a přimlouvám se za to u trenérů.“
Je to podle vás dobrá vizitka české extraligy? Nebo jenom Karlových Varů?
„Já bych řekl, že je to vizitka jenom klubů, které dávají šanci mladým. Jako jsou právě Karlovy Vary, Liberec, Kometa, Třinec nebo Plzeň. Což je správné. Ale potom jsou týmy, které mají třináct cizinců…“
Kroutíte hlavou, takže se vám to určitě nezdá.
„My se pořád vymlouváme, že nemáme české hráče. S tím nemůžu souhlasit! Kdyby liga přistoupila na to, že mohou hrát jenom čtyři cizinci, dáme prostor našim hráčům. Oni mohou rychle vyrůst. Podívejte se na kluky jako Tomek, Čihař, Sikora, Galvas, Kubiesa. Ani ostatní týmy se neměly bát dávat do hry mladé kluky. Protože nechci domýšlet, co se bude dít dál, kdyby ne.“
Hráče do reprezentace si nemůžete koupit!
Co myslíte?
„Proč dáváme někomu, kdo hrál blbě v jednom týmu, nesmyslné peníze, a věříme, že u nás bude hrát dobře? To, že překupujeme hráče ze Slovenska je pro mě hodně smutný. Dejme pozor na to, abychom nedopadli jako italský