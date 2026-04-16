Moták a Gross: noví trenéři nároďáku. Mám v ně absolutní důvěru, říká šéf Hadamczik
Novým trenérem hokejové reprezentace bude od příští sezony Zdeněk Moták. Jeho asistenty budou Pavel Gross a Jaroslav Kameš, který bude mít na starosti brankáře. Nástupce Radima Rulíka ve čtvrtek jednomyslně zvolil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje a hokejový svaz rozhodnutí funkcionářů oznámil na tiskové konferenci. Moták s Grossem podepíšou příští týden dvouleté smlouvy.
„Poté, co se rozhodlo, že Radim Rulík skončí ve funkci, jsme se museli poohlížet po tom, komu předat žezlo národního sportu. Od výkonného výboru jsem dostal pověření, abych našel nové trenéry a jsem rád, že výbor oba pány odhlasoval jednohlasně. Mám v ně absolutní důvěru,“ řekl prezident svazu Alois Hadamczik.
Jedenašedesátiletý Moták dovedl v extralize ke dvěma titulům Třinec. V prosinci ale na střídačce Ocelářů předčasně skončil a v lednu byl jmenován koučem juniorské reprezentace. K dvacítce nyní budou zástupci svazu hledat nového hlavního trenéra, jedním z kandidátů je dosavadní kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.
Sedmapadesátiletý Gross vedl poslední tři roky Spartu, z funkce byl odvolán v říjnu. Většinu trenérské kariéry působil v Německu, v sezoně 2018/19 slavil titul na střídačce Mannheimu. Gross měl i nabídku stát se hlavním koučem, z osobních důvodů ji ale odmítl.
Rulík vede reprezentaci od roku 2023 a předloni s ní zvítězil na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Svůj odchod oznámil před měsícem. Po sezoně mu skončí smlouva a Rulík se i se svými asistenty Markem Židlickým, Tomášem Plekancem a Ondřejem Pavelcem přesune do extraligového Kladna. Společně ještě povedou národní tým na květnovém světovém šampionátu ve Švýcarsku.