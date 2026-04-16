V AHL se neposunul, teď je v reprezentaci. Nemohl jsem si vybrat líp, tvrdí Marcel o Kladně
Po dvou a půl sezonách v AHL se rozhodl pro zásadní změnu. Útočník Marcel Marcel neviděl za oceánem prostor pro posun a vrátil se do extraligy. Ne však do rodné Plzně, nýbrž do Kladna, které startuje éru pod novým majitelem. „Dostal jsem veliký prostor, hrál jsem na přesilovce, v první lajně s obrovskými hráči. Nemohl jsem si vybrat líp,“ ohlíží se 193 centimetrů vysoký mladík. Výkony po návratu si řekl o místo na kempu reprezentace před mistrovstvím světa.
Výrazně na sebe upozornil před třemi lety na šampionátu do dvaceti let. Marcel Marcel pomohl ke stříbru šesti body v sedmi zápasech, pak odešel bojovat o NHL. Marně. Další cestu si nalajnoval přes extraligu v barvách Kladna. Neobvyklé jméno se poprvé objeví i v seniorské reprezentaci. „Já si asi vymyslím nějakou komedii,“ říká s úsměvem dvaadvacetiletý čahoun, když padne otázka na křestní jméno shodné s příjmením.
Podobně jako Ivan Ivan strháváte nezvyklým jménem hodně pozornosti. Prozradíte, jaký je za tím příběh?
„Bylo mi řečeno, že už bratr to měl mít, ale v roce 1994 to nebylo možné, že to na matrice nechtěli. No a pak měla máma příhodu s bratrem. On je Patrik Marcel, byli někde u doktora a zavolali na ni ‚paní Patriková.‘ Nevěděli, co je první a co je druhé. Takže když jsem se narodil já, bylo to jasné. Jsou lidi, co se jim to buď líbí, nebo nelíbí. Mně se to líbí, je to jiné.“
Tetování M2 na ruce odkazuje taky ke jménu?
„M na druhou, jo. V Americe mi říkali M Square (metr čtvereční, pozn. red.), takže je to taková památka na Ameriku.“
Ameriku jste opustil na konci loňského roku, kdy jste skončil v AHL. Ukázalo se Kladno s odstupem jako správná volba pro další štaci?
„Rozhodně. Nechal jsem si předložit ještě nějaké nabídky, než jsem se vracel. Ale hned jak mi agent oznámil, že má zájem Kladno, nepotřeboval jsem žádné jiné nabídky. Spíš jsem si poslechl, co se mnou zamýšlí, jinak jsem neváhal. Hned jak se mi pan Plekanec ozval, věděl jsem, že to je správný krok. I se to ukázalo. Dostal jsem veliký prostor, hrál jsem na přesilovce, v první lajně s obrovskými hráči. Dokázal jsem jim udělat prostor, abych jim pomohl dělat jejich práci, za což jsem byl vděčný. Myslím, že nám to hodně sedlo s Dannym Audettem a Nikem Ojamäkim. Nemohl jsem si vybrat líp.“
Zmiňujete nabídky. Byl ve hře ještě přesun v rámci AHL?
„Taky to agenti řešili. Ale já byl v pozici, kdy jsem se tři roky nikam neposunul. A už tam začali chodit kluci, kteří se posouvají, dostávají víc prostoru na ledě a hrají speciální týmy. I když já všechno dělal, nikdy jsem příležitost nedostal. Už mě to začalo štvát. Říkal jsem si, že jsem mladý na to, abych se takhle potloukal. Chtěl jsem hrát hokej a tam jsem neměl možnost. Proto jsem hledal něco, kde budu mít možnost hrát hokej. Kladno bylo úplně nejlepším adeptem. Jsem tam strašně spokojený.“
Ukázala se zámořská politika, kde se hodně tlačí čerstvě draftovaní hráči a rok od roku máte menší a menší šanci se prosadit dál?
„Jo, politika a taky si tam trenér přivedl svoje koně, které chtěl hrát. My jsme si s trenérem asi úplně nesedli. Nikdy samozřejmě nic neřekl, ale člověk to vycítí.“
O Kladně mluvíte naopak v superlativech. Líbí se vám, co se tam po vlastnických změnách buduje?
„Mně se líbí strašně, co s tím Tomáš Plekanec dělá. Už jenom to, jak převzal tým, když propustili pana Čermáka. Už od té doby to nabralo obrovský náboj. Už se podle mě nedá na Kladno koukat jako na spodek tabulky. Se Spartou jsme to předvedli, bylo to fakt o vlásek a mohli jsme vyhrát my. Vyhráli oni… Mně se to na Kladně moc líbí, nemám si na co stěžovat, jsem tam velice spokojený. Teď tam určitě přivedou nějaké dobré hráče. Jsem neskutečně spokojený, co jsem si vybral za klub. Jak jsem říkal, pro mě to byla první volba v hlavě, když jsem si řekl, že se vrátím do Evropy.“
Udělal jsem dobrý krok pro svůj rozvoj
Tomáš Plekanec opakovaně říkal, že chce, aby se z Kladna zase stala adresa, kam budou chtít hráči chodit. Děje se tak už teď?
„Dá se říct, že ano. Určitě. Já jsem neskutečně spokojený. Líbí se mi, že je to tam hodně rodinné. Teď se to změní a budou tlaky, ale letos nebyl takový tlak. Play off po 13 letech, hrálo se dobře a bylo to uvolněné. Všichni dělali práci na 120 procent, ale nebyla tam panika, nic. Líbí se mi tam od prvního dne.“
Berete v Kladně sezonu jako úspěšnou? Tým si zahrál po 13 letech play off, v předkole byl kousek od vyřazení favorizované Sparty.
„Úspěšnou… Jo. Byla úspěšná z pohledu, že Kladno jako tým se posunulo výš. Pro mě je úspěšná, protože cítím, že jsem udělal dobrý krok pro svůj rozvoj. Za mě úspěšná sezona, teď ještě zakončená v národním dresu.“
Mrzel vás hodně disciplinární trest, kvůli kterému jste vynechal druhý zápas proti Spartě? Jak jste ho prožíval na tribuně?
„Neprožíval jsem to vůbec dobře. Koukal jsem se v O2 areně, celý zápas jsem tam přešlapoval a byl nervózní. Víc, než kdybych hrál. Zrovna to ještě nebyl náš úplně nejsilnější zápas. Vůbec se mi to nelíbilo, byl jsem ještě víc naštvaný, že jsem dostal takový trest. Vyjadřovat se k tomu asi nemůžu, pokutu už jsem zaplatil.“
Je těžké si s vašimi centimetry a kily dávat pozor v osobních soubojích? Tým po vás chce, ať hrajete tvrdě, ale někdy to může být posouzeno jako za hranou.
(přemýšlí) „V životě jsem po nikom nešel, abych ho zranil. Je to asi trošku tvrdší, když má člověk přes 190 centimetrů a má 112 kilo. Asi to je bolavější. Ale do žádného zákroku jsem nikdy nešel s úmyslem někoho zranit.“
Od Jágra jsem trošku něco okoukal
Když jste přišel do Kladna, říkal jste, že se chcete učit od Jaromíra Jágra. Měl jste tu možnost? Jaromír odehrál poslední zápas ještě před vaším příchodem.
„Byli jsme spolu na ledě, měl jsem možnost s Jardou trénovat, když jsem dostal první stopku. Ukázal mi nějaké věci, třeba to, jak si odstavuje hráče. Pak jsme hráli zápas a já to použil a dali jsme góla.“ (usmívá se)
Pochválil vás?
„Nic neříkal, asi si toho ani nevšiml, neviděl to. Ale vždycky když mám ještě energii po tréninku a vidím, že vyskočil na led, snažím se tam motat a koukat, co dělá. Trošku jsem něco okoukal.“
Mají jeho tréninkové metody něco do sebe?
„Určitě to má něco do sebe. Druhý v historii v NHL, je jasné, že jeho rady budou mít něco do sebe. Navíc typologicky je podobný hráč, říkal mi, že taky hrál se 110 kily. To je velká váha, pracuje se s ní jinak, než když má někdo 80 kilo.“
Jaký dojem na vás udělal Tomáš Plekanec jako trenér?
„Ohromný. Předchozího trenéra Čermáka jsem moc nezažil, byl jsem tam pod ním chvíli, takže nemůžu porovnávat. Ale jak to převzal, nabralo to úplně jiný náboj, kluci z toho byli nadšení. Dřív dělali delší tréninky, Pleky to zkrátil, bylo to intenzivnější a mělo to hlavu a patu. Přidal do toho zkušenosti, co nabral jako hráč a v národním týmu jako asistent trenéra. Byl jsem pod ním spokojený a líbilo se mi, jak trénoval. Jsem rád, že zůstane na lavičce.“
Tomáš Plekanec říkal po sezoně, jak moc byl nervózní, když šel poprvé na střídačku. Bylo to na něm znát?
„Necítil jsem z něj nervozitu. Ba naopak, z týmu byla cítit pohoda, uvolnění. To určitě pramení od trenéra, ten to přenáší na kluky. Kdyby byl fakt nervózní, asi bychom to vycítili. Jestli byl nervózní, dobře to schoval.“
Těšíte se na nový realizační tým v Kladně? Pod Radimem Rulíkem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem jste si zahrál už na mistrovství světa do dvaceti let před třemi roky.
„Dohromady mají snad přes 2200 zápasů v NHL. To je moc pěkné. Každý jeden trenér, co tam je, ti má co předat. Mají mezinárodní zkušenosti, olympiáda, mistrovství světa, vyhráli titul v Praze. Asi to takhle vymyslel Pleky a zapadá to do rozvoje, aby se Kladno posunulo. Asi nebyla lepší volba realizačního týmu než to, co přišlo.“
Panu Strakovi jsem říkal, že jsme jim Spartu připravili, ať je dorazí!
V reprezentaci se teď sešlo hodně hráčů Kladna. Je to příjemný bonus?
„Je to dobré. Já jsem z Plzně, takže jsem z Ameriky sledoval, jak se Plzni daří. Znám i kluky jako Měchyho (Adama Měchuru), Matyho Filipa, Ondru Rohlíka, co tu byl… Nálada je super. Já sedím v kabině vedle Martina Janduse a Brízgyho (Adama Brízgaly), takže jsem přímo mezi svýma. Lítají tam vtípky, je to uvolněné.“
V play off jste tedy vlastně dvakrát fandil proti Spartě. Nejdřív Kladnu, za které hrajete, a pak Plzni, odkud pocházíte.
„Potkal jsem se s panem Strakou (spolumajitel klubu) a říkal jsem mu, že jsme jim je připravili, tak ať už je porazí. A neporazili. Ale teď hraju za Kladno, takže Kladno. V Plzni jsem ale vyrostl, naučil jsem se tam bruslit. To člověk nikdy nemůže zapomenout.“
Ve videu, co jste točil pro sociální sítě reprezentace, si z vás spoluhráči dělali legraci, že vždycky chodíte na tréninky jako poslední, protože dojíždíte z Plzně. Opravdu jezdíte do Kladna každý den?
„Jo, dojíždíme spolu já a Michal Houdek. Jezdíme z Plzně a střídáme se. Dělali si ze mě srandu, že jsem tam poslední, ale chtěl bych, aby se jejich názor změnil. Já a Michal jsme tam jedni z prvních, ještě před námi někteří kluci z Kladna, co to mají blíž. My jezdíme hodinu. A zrovna tihle dva (Adam Brízgala a Jakub Konečný) jsou ti, co chodí pozdě.“ (směje se)
Není nepohodlné každý den dojíždět na trénink hodinu?
„Občas ještě spíme na Smíchově v bytě. Jinak je to hodina autem, jezdíme ve dvou. S Michalem jsme velcí kamarádi, známe se od mých patnácti nebo šestnácti let. Dělal mi staršího bratra, když jsem přišel do juniorky. Pro nás je zábava jezdit spolu. Strašně rychle to uteče, takže mi to nevadí.“
Vraťme se ještě k reprezentaci. Co pro vás znamená povolání na kemp?
„První nominace do mužského národního týmu, obrovská pocta. Určitě se dá říct, že je to splněný sen.“
Když jste se vracel z Ameriky, uvažoval jste i tímhle směrem? Že to z extraligy bude blíže do reprezentace?
„Asi bych kecal, kdybych řekl, že to nemělo nějakou roli. Určitě jsem to vzadu v hlavě měl. Už jenom to, že máme na Kladně Tomáše Plekance, tenhle rok byla olympiáda, což by třeba mohlo uvolnit nějaké místo v kempech… Určitě to taky hrálo roli v návratu.“
Návrat do reprezentace přinesl vzpoímnky na stříbrnou dvacítku
Překvapila vás pozvánka po sezoně?
„Určitě překvapila mile. To jednoznačně. Doufal jsem, snažil jsem se, abych si to dokázal vybojovat, ale překvapilo to.“
Část kladenského týmu odjela na dovolenou, vy si ještě sezonu protáhnete. To je příjemné, ne?
„My jsme na dovolené v Karových Varech. (usmívá se) Ne, není to dovolená. Ale je to zásluha, užíváš si každý den. Za národní tým nehraješ každý den, takže v uvozovkách to může být dovolená. Nevadí mi to. Hlavně ať ostatní kluci mají teplé počasí.“
Takže vám to nijak plány nenarušilo?
„Vůbec, já žádné plány neměl. Byl jsem o tom informován de facto hned po konci sezony. Ani jsem nepotřeboval nic plánovat.“
Vybavily se vám vzpomínky na reprezentační dvacítku, s níž jste získal stříbro na mistrovství světa?
„Trošku jo. Ještě jsme v lajně s Adamem Měchurou, na dvacítkách jsme spolu taky byli v lajně. Tam to bylo hodně emotivní, protože člověk neví, kdy zase navlékne národní dres. Přišlo to i docela brzo, to je příjemné. Nějaké vzpomínky to rozhodně přineslo.“
S Adamem Měchurou jste typologicky hodně podobní hráči, že? Oba máte hlavní pracovní prostor před brankovištěm.
„Jo, typologicky jo. On je teda ještě o 12 kilo menší. Ale jsme podobní hráči. On je víc do zakončení, já jsem víc do fyzična. Na dvacítkách jsme si rozuměli, doufám, že si budeme rozumět i tady. V tréninku si zatím rozumíme, snad si to přeneseme i do zápasu.“
Je těžké ho z prostoru před brankou odstavit?
„Není to těžké. To je práce pro obránce před bránou. Tam jsem se k tomu nedostal. Ale ne, není to těžké.“ (usmívá se)
Dva zápasy proti Německu odehrajete v Karlových Varech. Budete mít vy osobně na tribuně velkou podporu?
„Přijedou kamarádi, přijede sestra s rodinou. Věřím, že zbytek to bude sledovat v televizi.“
Marcel Marcel
Narozen: 31. října 2003 (22 let) v Plzni
Pozice: útočník
Hráčská kariéra: Plzeň (2021/22), Klatovy (2021), Gatineau/QMJHL (2022/23), Rockford/AHL (2023-25), Indy Fuel/ECHL (2024), Kladno (2025-?)
Reprezentace: 1x MS 20 (2023), 1x MS 18 (2021)
Úspěchy: stříbro MS 20 (2023)