Rulík se po výhře zdráhal komentovat dění. K novým koučům ale řekl: Za mě dobrá volba
Když uviděl novináře, na úvod poprosil: „Jenom k zápasu, ano?“ Současný kouč Radim Rulík, jehož mandát skončí po mistrovství světa, nechtěl po úvodním přípravném utkání v Karlových Varech komentovat víc než výhru české hokejové reprezentace s Němci 5:3. Na dotaz iSport.cz, jestli tedy nechce reagovat na volbu svých nástupců, uvedl: „Za mě je to dobrá volba. To tam klidně napište.“ Ale víc k tomu nepověděl s tím, že se vyjádří až po pátečním utkání.
Důvod? O tom nechtěl mluvit. Je možné, že se nechtěl pouštět do unáhlených výroků i pod vlivem třaskavých slov hokejového šéfa Aloise Hadamczika ve středečním vydání deníku Sport.
V něm několikrát o Rulíkovi mluvil, třeba v souvislosti, že si nepřál u reprezentace generálního manažera Jiřího Šlégra. Nebo o tom, že měl jasně říct, že si přeje trénovat Kladno spolu s reprezentací. „Je to z jeho strany pokrytectví a alibismus, protože nám to nikdy neřekl,“ uvedl Hadamczik.
Možná i proto se po utkání zdráhal Rulík mluvit na jiné téma než k vítězství nad Němci. Pouze před žurnalisty prohlásil, že mohou napsat, že je to podle něj dobrá volba… Takže vítá příchod Zdeňka Motáka a Pavla Grosse.
Tisková konference, na níž Hadamczik oznámil, kdo po šampionátu převezme národní tým, probíhala během utkání. Takže když se novináři na nového kouče Motáka zeptali útočníka Daniela Voženílka, oficiálně to ještě nevěděl. A dozvěděl se to právě až při interview.
Skvělý člověk, všichni se těší
„Je to skvělý člověk. Přeci jenom jsme spolu prožili nějaký úspěchy, dal mi v extralize velkou roli,“ říkal důrazný útočník, který pod Motákem dvakrát s Třincem vyhrál titul. „Všichni se na to těší, čekají, že to bude něco nového. Ale je to ještě daleko,“ nechtěl se pouštět do velkých analýz. Je jasné, že hráči na tohle téma volili diplomatický tón.
Navíc ho tlačil čas, současní trenéři už přišli do kabiny, kde chtěli k hráčům promluvit. A čekali právě na něj, jenž se u reportérů zdržel nejdéle.
Redaktor iSport.cz se ještě zeptal, jestli s ním trenér Moták nekonzultovat, jestli národní tým vzít, nebo ne. Jako s někým, koho dobře zná, navíc v reprezentaci dlouhodobě válí. „Ne, to opravdu ne, se mnou nic nekonzultoval,“ pousmál se dvojnásobný třinecký šampion, jenž v roce 2024 slavil i titul mistra světa v Praze.
Právě tehdy byl součástí širšího realizačního týmu i Gross, jenž působil jako skaut a konzultant. „Tam jsme se potkali. Proti Spartě jsme odehráli hodně bitev, takže se známe od vidění, ale víc ho neznám,“ stihl dodat Voženílek, než musel odejít do šatny.
Hokejová reprezentace zažívá to, na co český hokej není zvyklý. Jeden kouč má národní tým na povel, ten druhý už je nachystaný v záloze. Moták s Grossem by měli navíc už odjet na šampionát do Švýcarska, aby byli blíž týmu.
Ale na povel ho zatím bude mít Rulík. Už před startem přípravy poukázal na to, že má v sobě obrovskou motivaci, aby se rozloučil úspěchem. Takže pokud možno medailí.
V pátek národní tým odehraje ve Varech další zápas opět s Němci (od 17 hodin).