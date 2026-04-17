Flek chválí Vary i mladé spoluhráče: Galvy, to je divočák! A co říká na nové kouče?
Vrátil se do míst, kde to dobře zná. Reprezentační útočník Jakub Flek s kapitánským céčkem v úvodní přípravě s Němci vstřelil dva góly v Karlových Varech. Tedy v místě, kde žije jeho rodina. „Pořád je to speciální,“ říká reprezentační lídr, který ocenil způsob, jakým lázeňský tým bojoval v extralize a získal bronz. „Trhali si nohy ze zadku, předváděli aktivní hokej, nehráli žádného zanďoura,“ chválí svůj někdejší tým. A co říkal na nízkou návštěvu?
Ukázal se jako správný lídr mužstva, v němž převládalo mládí. „Určitě se to od nás čeká,“ reagoval lídr brněnské Komety po výhře 5:3. Dařilo se mu v elitní formaci s Davidem Tomáškem a Danielem Voženílkem. Dnes od 17 hodin se opět ve Varech hraje další příprava s Němci.
Jako zkušení hráči jste za to vzali, že?
„Určitě se to od nás čeká, takže jsem rád, že se nám to povedlo. Nejdůležitější je celkový výkon. Vstup do zápasu byl dobrý, měli jsme dobrý pohyb. Ve druhé části jsme z toho vypadli, i když se nám podařilo odskočit na 2:0. Ale bylo hodně nepřesností, ujížděli jsme z pozic, občas jsme vyrazili někam bezhlavě. Na to si musíme dávat pozor.“
Dva góly s céčkem ve Varech, pořád je to speciální pro vás?
„Rozhodně jo. Strávil jsem tady dvanáct let kariéry, mám na klub, na město i na lidi jenom nejkrásnější vzpomínky. Je to stále náš domov, manželka pochází odsud, žijí tady obě naše rodiny, takže sem jezdíme často, hlavně přes léto. Je to pro mě speciální. Vždycky si zápasy užívám.“
Neříkal jste si, že na zápas přijde víc lidí? Návštěvnost byla tématem i během play off, ani v semifinále nebylo vyprodáno.
„To mě trochu překvapilo. Pokud jde o reprezentaci, je čtvrtek, takže tyhle dny jsou těžší arénu naplnit. Ale co mě překvapilo – když jsem se tady byl podívat na semifinále s Třincem a taky nebylo vyprodáno. Myslím si, že kluci si to zasloužili za letošní sezonu, co předváděli. Po sedmnácti letech v semifinále, jejich hokej se mi líbil. Měli mladé kluky, kteří si plnili, co měli. Trhali si nohy ze zadku, byl aktivní hokej, nehráli žádného zanďoura. Takže za mě to byl i koukatelný hokej pro diváky. O to víc škoda, že se jim aréna nenaplnila. Ale z velké části plná byla, atmosféra byla výborná. Klobouk dolů před kluky za jejich sezonu.“
Takže zasloužený bronz?
„Rozhodně ano.“
Proti Němcům nastoupila řada mladých hráčů. Co na ně říkáte? Mají šanci si zahrát na šampionátu?
„Do týmu budou přicházet další hráči, bude na trenérech, koho si vyberou. I kdyby jim to nevyšlo, tak věřím, že to bude pro ně dobrá zkušenost. Prošel si tím asi každý. Pochybuju, že někdo hned v první sezoně, kdy naskočil do nároďáku, odjel na mistrovství. To se stává málokdy. Beru to ze svého pohledu. Při první akci jsem byl jenom na kempu, ani jsem neodletěl na zápasy. A pamatuju si, jakou jsem měl radost, že vůbec pozvánka přišla a mohl jsem si zatrénovat. Strašně mě to nakoplo do další práce. Takže věřím, že i pro mladé kluky to bude takhle fungovat.“
Jak se vám líbil 20letý obránce Tomáš Galvas, který válel už v Liberci?
„Galvy, to je divočák. Sleduju ho, zvlášť když proti nim hrajeme, se mi vždycky líbí. Správný drzý mladý borec. Občas vyrobí minelu, ale to je normální, zvlášť při jeho stylu hry. Není to žádný janek, co něco odhazuje. Je drzý, dovolí si. Super kluk, usměvavý. Hrozně mě baví. Třeba to bude jeden z borců, kdo dokráčí až do cíle. Je to na trenérech, ale i tak jsou to pro něj super zkušenosti.“
Uvědomujete si, že i vy jako kapitán a ve 33 letech zkušený lídr byste měl mladým ukazovat cestu?
„Je pravda, že jsem tady momentálně nejstarší. Jak věkem, tak odehranými zápasy. I s ostatními, kteří toho mají víc odehráno, se s nimi snažíme mluvit. Ale myslím si, že hodně mohou čerpat od realizačního týmu. Zvlášť Galvy má nad sebou Marka Židlického. Kdo jiný by mu měl dávat rady do kariéry? Určitě z toho budou všichni čerpat.“
Co říkáte na nové kouče reprezentace, kteří ji převezmou po mistrovství? Zdeňka Motáka a Pavla Grosse?
„Ani netuším, co k tomu říct, je to čerstvé. Rozhodla se to během našeho zápasu…Změna byla avizovaná a věřím, že to bude skvělý pod nimi, ať si páni trenéři budou vybírat jakéhokoliv hráče. Oba dokázali, že umí vyhrávat, jsou to skvělí trenéři, byť jsem pod nimi nikdy nehrál. Ale na tom českém rybníčku se všichni známe.“