To jste ještě neviděli! Galvas oslnil fintou, střídačka se smála. A Fleka má taky rád
Je radost ho sledovat. Ten kluk snad nemá nervy! Hokejový obránce Tomáš Galvas si ve dvaceti letech dovolí na ledě nevídané věci, ve třetí části při výhře nad Němci (4:1) chtěl vystřelit za zády, až zpomalený záběr odhalil nápaditou fintu… „Akorát škoda, že jsem to neudělal blíž,“ popisoval liberecký talent, jenž dva premiérové zápasy za seniorskou reprezentaci zvládl ve velkém stylu.
Je to úkaz. Jak bezprostředně mluví, i jak hraje. Galvas, jenž má tři medaile s hokejovou dvacítkou, si nahlas říká o místo i na seniorském šampionátu. „Udělám pro to maximum,“ uvedl po triumfu nad Německem.
Co na to říkáte?
„Jsme spokojení, že jsme oba zápasy vyhráli. Teď jsme měli ještě lepší pohyb a měli jsme to skoro celou dobu pod kontrolou.“
Jaké rady vám dávali zkušenější hráči?
„Hlavně Flíček mi radí co nejvíc. Ale i trenéři, kteří na to mají nejlepší pohled.“
Je s vámi spokojený Marek Židlický, jenž má beky na starost?
„To nevím. Ale chce, abych hrál na puku a věřil si. Občas mi něco řekne k obranné třetině, kde mám trošičku rezervy. Takže se mi snaží pomoct, abych byl na ledě co nejlepší.“
Vypadáte, že nemáte žádné nervy. Protože i v dospělé reprezentaci si hodně dovolíte.
„S těma dvěma zápasy jsem spokojený, jak jsem je zvládl, ale v tom druhém jsem měl dvě šance, takže jsem něco měl proměnit.“
Zaznamenal jste, jak o vás Jakub Flek říkal, že jste divočák? A chválil vás, že se mu líbíte, jak jste správně drzý.
„Jsem za to rád, Flíčka mám taky rád. (smích) Jsem rád, že je mezi námi v kabině pozitivní energie.“
Radil vám i v tom, že je třeba soupeře občas vyprovokovat? On sám to taky umí.
„Takovou radu mi ještě nedával, na to se musím zeptat. V takových přátelících se ale většinou snažím hrát hokej.“
Co ta finta, kterou jste si dovolil? Zkusil byste ji za stavu 1:1?„To nevím, protože to v zápase nemám odzkoušené, takže musím pomalinku. Teprve teď jsem si řekl, že to chci začít dělat v každém utkání. Je to překvapivé... Měl jsem to pustit víc zblízka, takhle jsem to dával z dálky. Byl to jenom pokus.“
Kouč Radim Rulík říkal, že vám dává volnost. To asi potěší, ne?
„Je daleko lepší, že nad tím nemusím tolik přemýšlet a hlavně v útočné třetině můžu hrát svůj hokej. Za to jsme s dalšími mladými kluky rádi, že nám trenéři nechají prostor. Nic mi neříká, že bych něco nemohl dělat.“
Jak na váš neotřelý střelecký pokus reagovali spoluhráči?
„Většina se smála. Asi to nezažili. Ale bylo to 4:0, myslím si, že si to můžu dovolit.“
Uvědomujete si, že v přípravě přijdou ještě daleko těžší soupeři?
„Jo, to je jasný. Ale uvidíme, jestli proti nim budu hrát. To ještě nevím.“
Ale přejete si zahrát na šampionátu, ne?
„To jo. Udělám maximum. Každý týden je nějaké vyřazení. Chci se dostat co nejdál.“
Sníte o tom, že byste si mohl zahrát s bráchou Jakubem, který hraje finále za Třinec?
„Uvidíme, jak na tom bude zdravotně po play off. Ale teď mu přeju titul a nad tímhle nepřemýšlím.“
Bylo v kabině cítit, že v ní byla spousta mladých hráčů?
„Když to srovnám s Libercem v extralize, bylo to podobné. Taky tam máme hodně mladých. Když jsem viděl nominaci, říkali jsem si, že to bude podobný.“