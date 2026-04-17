Rulík přeje nástupcům štěstí, tým zatím bez Chlapíka. Přibyli šampioni, kdo skončil?
Pro jeho trenérskou partu je to The Last Dance. Radim Rulík „Boys“ úspěšně rozjeli úvod do přípravy na šampionát, v Karlových Varech zvládli oba zápasy. Po čtvrtečním triumfu 5:3 přišlo v pátek 4:1. Úvodní kemp končí, příští týden se hráči sejdou v Jihlavě. Tým doplní světoví šampioni Michal Kempný s Ondřejem Beránkem, ze Sparty dorazí Michael Špaček. Povolaný zatím nebyl Filip Chlapík, který dohrával se zraněním… Mimo hru je i obránce Radim Šimek.
K mužstvu se jako nováček připojí také brankář Jan Bednář, jenž chytá ve finském týmu Ässät Pori. Z nominace naopak vypadli Jan Kavan, Jaromír Pytlík a Jakub Konečný. Někteří hráči dostali na přípravný dvojzápas s Rakouskem volno.
„Jsme rádi, že se k nám připojí tři hráči s velkou zkušeností z mezinárodních zápasů a posílí tým v další fázi přípravy,“ uvedl Jiří Šlégr, generální manažer. „Kevin Klíma dostane prostor k tomu, aby mohl doléčit své zranění a Jiří Ticháček možnost pro regeneraci. Počítáme s tím, že oba hráči se k mužstvu připojí na Fortuna hockey games v Českých Budějovicích,“ vysvětluje GM.
Otazník visí nad Filipem Chlapíkem, hvězdou Sparty. V tiskové zprávě o něm není žádná řeč, kouč Radim Rulík po utkání nechtěl jména komentovat s tím, že to oznámí později.
Takže oficiální důvod není známý. Chlapíka každopádně v play off trápily zdravotní potíže, což sám po prohraném sedmém semifinále s Pardubicemi přiznal.
„Kvůli národnímu týmu a Spengler Cupu jsem vlastně neměl žádné volno a od olympiády bojuju se zraněním. Ale nechci se na nic vymlouvat, hrál jsem a snažil se pomoct týmu. Všichni jsme chtěli udělat pro mužstvo maximum,“ vykládal novinářům.
A na doplňující dotaz, jestli to může ovlivnit účast na šampionátu, odpověděl: „Nevím, uvidíme. Musím projít nějakými protokoly.“
Šampionát startuje v polovině května, už teď probíhá tradiční selekce. Někdo končí, jiní se připojují, trenéři i generální manažer Šlégr mapují situaci v zámoří.
Nic netradičního. Přesto je tentokrát situace o něco pikantnější. V českých poměrech není obvyklé, aby ještě předtím, než šampionát začal, byla známá jména nových trenérů. Během čtvrtečního přípravného duelu ve Varech oznámil hokejový šéf Alois Hamadczik, že kormidlo převezmou Zdeněk Moták a Pavel Gross.
Po čtvrtečním utkání to nechtěl kouč Rulík komentovat s tím, že se víc vyjádří až během pátku. Zdálo se, že může přijít třaskavé prohlášení i pod vlivem toho, že svazový boss se v rozhovoru pro iSport.cz o Rulíkovi několikrát vyjádřil v kritickém tónu.
Ale současný kouč byl smířlivý. Po zápase opět požádal o otázky pouze k utkání. Na závěr se ale k situaci vyjádřil krátce. „Můžu zopakovat jenom to, že za mě je to dobrá volba a celý realizační tým přeje našim nástupcům hodně štěstí, a aby se jim dařilo,“ vykládal trenér, jenž v roce 2024 dovedl národní tým ke zlatu na domácím šampionátu v Praze.
Moták s Grossem už by měli vyrazit na nadcházející mistrovství ve Švýcarsku, aby už nasbírali zkušenosti. Takže by mělo jít o plynulé předání moci.
Černoch už se připojil
Rulík už před startem kempu avizoval, že je v něm obrovská touha rozloučit se úspěchem. Vstup do přípravy se reprezentaci povedl, dvakrát porazila Němce. I když je jasné, že těžší zkoušky teprve přijdou.
„Zasloužená výhra,“ okomentoval Rulík snažení českého výběru.
Další týden se připojí další hráči. Ale už teď je jasné, že mezi nimi nebude liberecký obránce Radim Šimek, který se výtečně prezentoval na olympijském turnaji v Miláně. Jenže podle čerstvých zpráv musí na operaci, takže o šampionát přijde.
„Dali jsme mu delší volno, počítali jsme s ním, byli jsme domluvení, ale nedá se nic dělat. To jsou zdravotní věci, které hráče po play off provázejí. Je to škoda, počítali jsme s ním na šampionát,“ litoval Rulík.
Šimek musí na operaci s prasklinou v zápěstí. 33letý bek by měl být fit do začátku nového ročníku extraligy.
Oproti očekávání už v pátek naskočil před domácími fanoušky do akce útočník Jiří Černoch, kapitán lázeňského výběru, jenž skončil v extralize třetí. Původně se měl připojit později, ale operativně nahradil zraněného útočníka Kevina Klímu.
„Byl jsem strašně rád, že jsem si mohl zahrát na domácím stadionu před vlastními fanoušky. A že mě viděly děti v národním dresu. Opravdu speciální zápas,“ svěřil se Černoch.
Příprava pokračuje příští týden v Jihlavě. Národní tým čeká dvojzápas s Rakouskem, jeden z nich se hraje ve Vídni.