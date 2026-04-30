Kdo mě pustí? bál se Hronek. Nejlepší český bek se těšil na kabinu, mrzí ho patálie Chytila
Z týmového hlediska to byla bídná sezona. Až taková, že Vancouver v NHL vyhodil generálního manažera Patrika Allvina. Takže se i obránce Filip Hronek, jenž si jako jeden z mála držel vysoký standard, sám pro sebe ptal: A kdo mi teď dá zelenou, abych mohl reprezentovat? Nakonec to dobře dopadlo, takže se nejlepší český bek mohl připojit do přípravy na šampionát. „Nerad odmítám nároďák," vysvětlil 28letý lídr defenzivy před startem Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích.
Byl to jeden z nejhorších ročníků v historii kanadského klubu. Canucks se krčili u dna soutěže, posbírali jenom 58 bodů a byli suverénně nejhorší ze všech.
Hronek dělal, co mohl. Zvládl všech 82 partií, ve kterých posbíral 49 bodů (8+41). „Bylo to náročný, opravdu jo. Ale bohužel i takové sezony jsou,“ pokrčil rameny ofenzivní zadák, jenž v průměru odehrál 25 minut a v bodování týmu skončil druhý. I tohle svědčí o jeho přínosu organizaci, která se musí odrazit ode dna.
Hronek je rád, že i přes bezvládí dostal povolenku, aby mohl posílit reprezentaci. Neváhal. „Je fajn zase přijet do české kabiny. Je v ní jiná atmosféra,“ pochvaluje si zadák, jenž nevyniká obsáhlými výpověďmi při rozhovorech.
Jeho síla je jinde. Na ledě. „Jsme moc rádi, že ho máme. Je to skutečná posila,“ říká o něm kouč Radim Rulík.
Hronek odehrál olympijský turnaj v Miláně, ale ani tak neváhal, aby se připojil k týmu pro šampionát ve Švýcarsku. „Byla to náročnější sezona než jindy, ale určitě to nebylo tak, že bych se kvůli olympiádě rozhodoval, jestli teď dorazím, nebo ne,“ vysvětloval Hronek, jenž má z českých zadáků v NHL nejpevnější roli.
Půlku týmu ani neznal
Ve Vancouveru působí i útočník Filip Chytil, který má ale obrovský pech. Když už se zdálo, že by se mohl po sérii zranění vrátit do hry, trefil ho při tréninku puk do obličeje… „Je to těžké, má fakt smůlu,“ lituje ho spoluhráč. „Nemá to jednoduché, ale naštěstí to nějak zvládá. Je to pro něj náročný, na druhý straně už ví, co potřebuje,“ popisuje Hronek patálie českého útočníka, který v sezoně odehrál pouze dvanáct utkání.
Hronek je teď v kabině vedle mladíků, kteří teprve ochutnávají svět velkého hokeje. A s kolika hráči se musel seznamovat? Že je ani neznal? „Dobrá otázka. Možná tak s půlkou týmu,“ přiznal.
Nechybí dravé mládí. Třeba 20letý obránce Tomáš Galvas, majitel tři medailí z juniorských šampionátů, jenž už si počíná jako zkušený mazák, při jednom z utkání se pokusil i o efektní střelu za zády. „To ani nevím, ale je super, že si mladí kluci věří,“ hlásí Hronek.
Právě on je lídrem obrany. Přesto se necítí, že by měl být mentor. „To bych neřekl, ještě nejsem tak starej,“ pousmál se. Ve 28 letech má bronz ze šampionátu v Tampere v roce 2022, ale na zlato stále čeká.
Ve Švýcarsku přijde další příležitost. Do té doby reprezentaci čekají Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích, které odstartují čtvrtečním utkání s Finy.