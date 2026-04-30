Česko - Finsko 3:2. Vítězný vstup do domácího turnaje! Rozhodl Filip, trefil se i Melovský
Čeští hokejisté vstoupili do Českých her (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích vítězstvím nad Finskem 3:2 a vyhráli i pátý zápas v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Rozhodl o tom v čase 53:06 svým premiérovým gólem v národním týmu útočník Matyáš Filip. Další branky vítězů dali debutant Matyáš Melovský a Dominik Kubalík.
Češi si v tabulce Euro Hockey Tour na úvod třetího ze čtyř turnajů polepšili na 12 bodů za sedmi utkání a na vedoucí Švédsko ztrácejí stále osm bodů. V dalším utkání je v Budvar Aréně čeká v sobotu souboj právě se Švédy, kteří v Jönköpingu rozdrtili Švýcarsko 8:1.
Kouč Radim Rulík nasadil poprvé posily ze zámoří - beka Filipa Hronka z Vancouveru a útočníky Jaroslava Chmelaře z New York Rangers, Adama Klapku z Calgary, Michala Kunce z Tucsonu a Melovského z celku Utica Comets. Chmelař s Melovským v reprezentaci debutovali. Gólman Jiří Patera z Abbotsfordu, který také čeká na první start v národním týmu, kryl na střídačce záda Josefu Kořenářovi.
V 5. minutě přišel český tým o Špačka, který po zákroku Akua Rätyho zůstal dlouho ležet na ledě a zamířil do šatny se zraněnou pravou nohou. Rulík tak mohl ve zbytku utkání nasazovat jen 11 útočníků.
V čase 14:48 se radovali z úvodního gólu Finové. Puhakka našel před odkrytou brankou Mäenalanena, který poslal puk za Kořenáře. Češi odpověděli 2,8 sekundy před koncem úvodní části. V přesilové hře za příliš mnoho hráčů Finska na ledě využil clony před Säterim Melovský a střelou z hranice pravého kruhu pod hodní tyč ozdobil svou premiéru gólem.
V čase 23:44 zápas na téměř dvacet minut přerušila oprava mantinelu poté, co na něj Klapka narazil Puhakku. Po návratu týmů ze šaten si v 25. minutě Säteri poradil s Filipovou střelou i Kubalíkovou dorážkou. Kořenář se nenechal překvapit poté, co Saarijärbi objel branku a snažil se puk zasunout u pravé tyče.
V 35. minutě se po Kantnerově přihrávce trefil z pravého kruhu Kubalík k protější tyči a otočil skóre. Finové se dočkali vyrovnání v čase 45:54. K odraženému puku se mezi kruhy dostal Lammikko a zamířil do pravého horního rohu Kořenářovy branky. V 48. minutě se dostal do úniku Flek, ale Säteri jeho forhendový blafák kryl pravým betonem.
V 54. minutě domácí výběr rozhodl o tom, že po dvou výhrách nad Německem a dvou nad Rakouskem zvládne úspěšně i pátý test před šampionátem. Po Cibulkově střele přikopl puk Voženílek před odkrytou branku Filipovi, který se dočkal první branky ve svém desátém utkání v reprezentaci. V přesilovce při trestu Mikaely Seppäläho ze Sparty mohl pojistit náskok Flek. V závěrečné power play už se skóre nezměnilo.