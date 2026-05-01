Mrzutý kouč Rulík: Vadí mi zranění! Finové si začali, zlobil se. Koho a co ocenil?
Když přišel mezi novináře, nebylo mu příliš do řeči. Trenéra Radima Rulíka nazlobil způsob, jakým Finové hráli. „Nemyslím si, že by v takových zápasech měla být zranění. Je to pořád příprava,“ zlobil se kouč, jenž místo zraněného Michaela Špačka povolá někoho z Třince, jméno neprozradil. Ale podle odhadů by se mohlo jednat o Michala Kovařčíka. „Strašně mě mrzí, že se dva hráči zranili,“ vykládal trenér po vítězství 3:2. V pátek má tým trénink, v sobotu hraje se Švédy (od 16 hodin), v neděli se Švýcary (také od 16 hodin).
Nebyl to hezký pohled. Nejdřív v první třetině odbelhal do kabiny útočník Michael Špaček, chvíli před koncem to byl Filip Hronek. První je ze hry definitivně, u druhého existuje reálná naděje, že by se do startu šampionátu měl dát dohromady. Ale jisté to není. Proto byl kouč rozmrzelý a jeho odpovědi tentokrát byly stručnější než jindy.
Jak to vypadá se Špačkem?
„Špatně. Ještě jsem s ním nemluvil, asi má problém s kolenem, ale myslím, že dohrál.“
Prozradíte, koho místo něj povoláte?
„Náhrada je na cestě. Pokud dorazí v pořádku a bude v pátek na tréninku, oznámíme to. Hrozně mě mrzí, že dva hráči nedohráli. Ani Filip Hronek. Jeho zdravotní stav neznám, ale mám obavu, aby to nebylo něco vážnějšího.“
Z čeho to pramenilo?
„Zbytečná intenzita, ale začali s ní Finové. Naši hráči si to nenechali líbit. Máme v týmu kluky, kteří umí hrát fyzický hokej, viz prolomený mantinel. Je to příprava na mistrovství světa. Něco jiného je šampionát, kdy se hraje o všechno, ale nemyslím si, že by měla zranění být tady. To mi vadí.“
Prozradíte něco ohledně dalších finalistů?
„Už večer proběhne nějaký telefonát, zbytek během pátku. Ale víc zatím neprozradím. Ani počet hráčů.“
Jak byste jinak zhodnotil zápas?
„Finové byli pohyblivější a živější v úvodu, v první třetině lépe bruslili a k ničemu nás nepustili. Ale my jsme to zvládli a postupně vyrovnali hru. Od druhé části jsme se zlepšili. Oceňuju, že jsme zápas zvládli bez oslabení. V poslední době jsme většinou měli víc vyloučení než soupeř. Navíc jsme si pomohli přesilovkou.“
V sobotu a neděli napíšeme třináct útočníků
Takže jaké je resumé?
„Dařilo se nám eliminovat finský důraz v předbrankovém prostoru a sami jsme z něj vstřelili branku. Nazval bych to vybojovaným vítězstvím s lepšícím se výkonem.“
Byla velká komplikace, že se museli prostřídat tři centři jenom?
„Ano. V sobotu a neděli napíšeme třináct útočníků, i když jich budeme točit dvanáct. Ale kdyby se stalo něco podobného, budeme připraveni, abychom mohli dohrát na čtyři formace. Centři to zvládli, neměli to jednoduchý, když se pořád měnili spoluhráči.“
Jste spokojený s tím, že Matyáš Melovský vstřelil premiérový gól hned v prvním utkání za seniorskou reprezentaci?
„Je to hezký. Asi hlavně on je spokojený. Každému hráči to pomůže.“
Co říkáte na výkon gólmana Josefa Kořenáře?
„Byl výborný.“
Než se kvůli poranění Špačka musely upravit formace, tak lajna Klapka, Melovský, Chmelař hrála velmi dobře, ne?
„Ale ono se to rozbilo hned brzo… Když hráli spolu, dařilo se jim, to je pravda. Pro střídající se střední útočníky to nebylo snadný, ale zvládli to slušně.“