Co dnes dělají mistři světa z Vídně 1996: instalatér, vrchní šerif, doutníky i StarDance
Vítězný gól Martina Procházky 19 vteřin před koncem třetí třetiny finálového duelu, následná trefa Jiřího Kučery do opuštěné kanadské branky. Od zisku prvního českého titulu mistrů světa uplynulo 30 let. Ve Vídni získali hokejisté zlato po jedenácti letech a stejně jako v roce 1985 v Praze je k němu dovedl trenér Luděk Bukač. Asistenty mu dělali Zdeněk Uher a Slavomír Lener, který po návratu z NHL v koučování zúročil zámořské zkušenosti a vnesl do něj spoustu nových prvků. Ve Vídni se zrodil tým, který na přelomu tisíciletí dobyl svět ještě několikrát. Podívejte se, co dělají tehdejší šampioni.
Roman Turek (Norimberk, DEL)
- 55 let
- brankář
Na svém třetím šampionátu byl podruhé týmovou jedničkou. Ve Vídni chytal všech osm zápasů, byl vyhlášen nejlepším brankářem a zvolen do all-stars. Jihočech přezdívaný Eddie podle maskota kapely Iron Maiden chytal se železným klidem. Nepovedený World Cup na sklonku léta 1996 zůstal jeho poslední reprezentační akcí. Osm sezon prožil v NHL, v roce 1999 získal Stanley Cup s Dallasem, chytal ještě za St. Louis a Calgary. V sezoně 2004/05 pomohl Budějovicím zpět mezi elitu, chytal za ně šest sezon. Třináct let je prezidentem klubu, jednu dobu měl na starosti brankáře.
Roman Čechmánek (Vsetín)
- zemřel v 52 letech
- brankář
Na hlavě nosil nejbujnější muletu. Na svém druhém šampionátu do hry jako náhradník nezasáhl, ale zúčastnil se ještě pěti MS. Přidal dvě světová zlata a jedno olympijské, v Naganu byl dvojka za Dominikem Haškem. V NHL chytal za Philadelphii a Los Angeles, po návratu zamířil do Vsetína, jemuž dřív pomohl k pěti extraligovým titulům. Byl v Karlových Varech, Hamburku, Linköpingu a Třinci. Po kariéře podnikal, ale měl milionové dluhy. Trénoval v Hodoníně, Vsetíně, Valašském Meziříčí a u mládeže v Uherském Hradišti. Zemřel náhle v listopadu 2023.
Petr Franěk (Litvínov)
- 51 let
- brankář
Ve své první sezoně v pozici jedničky pomohl Litvínovu až do finále. V prosinci debutoval v reprezentaci, ve Vídni jako třetí brankář sledoval zápasy v obleku z tribuny. V roce 1993 ho do NHL draftoval Quebec, následující tři sezony působil v nižších zámořských soutěžích. Po roce v Norimberku pokračoval v extralize. Přes Karlovy Vary a Slavii, kde získal další dvě stříbra, se v roce 2007 vrátil do Litvínova. Kariéru ukončil o sedm let později. Dnes pomáhá kamarádovi v instalatérské a topenářské firmě. Hokej mu nechybí: „Ale spíš to, co se děje kolem,“ dodává.
František Kaberle (MODO, SHL)
- 52 let
- obránce
Do Vídně přijel ze švédské ligy, stejně jako o devět let později, kdy tam získal svůj pátý titul mistra světa. Mezitím strávil čtyři sezony v NHL. V roce 2006 už byl zpátky a s Carolinou získal Stanley Cup, ve finále proti Edmontonu vstřelil vítězný gól Hurricanes. Předtím jel ještě na olympiádu do Turína. Na sklonku kariéry se vrátil do Kladna, extraligu hrál ještě za Pardubice a Plzeň. V ročníku 2016/17 dělal asistenta u kladenského týmu, ale u hokeje nezůstal. Vrhnul se na pohostinství, v kladenské čtvrti Rozdělov provozuje přes osm let restauraci Kozlovna u Kabelky.
Drahomír Kadlec (Kaufbeuren, DEL)
60 let
obránce
Životního triumfu se po pěti bronzech dočkal až na konci reprezentační kariéry. V té době hrál třetí sezonu za Kaufbeuren v DEL. Obránce přezdívaný Žalud vyrostl v Kladně, působil taky ve finském celku Tappara Tampere, v extralize vystřídal ještě Zlín, Litvínov a Opavu, končil v Itálii. Účastník dvou ZOH a sedmi šampionátů trénoval hokejbal, s reprezentací získal čtyři medaile na MS, včetně zlaté. V roce 2014 po selhání srdce bojoval o život. „Od té doby chodím jednou za půl roku na STK,“ vyprávěl s nadhledem. Dělá asistenta u hokejového dorostu Kladna a správce areálu.
Stanislav Neckář (Ottawa, NHL)
- 50 let
- obránce
Písecký rodák měl za sebou ve 21 letech druhou sezonu v Ottawě. Prošel ještě čtyřmi kluby, s Tampou v roce 2004 triumfoval ve Stanley Cupu. Vídeňský šampionát byl jeho jediný, startoval ještě ve Světovém poháru 1996. Během výluky NHL v ročníku 2004/05 pomohl Českým Budějovicím k postupu mezi elitu, působil ve švédském Södertälje, v roce 2006 byl na zkoušce v Davosu. Kariéru ukončil kvůli zdraví. Usadil se na Floridě. Věnoval se rodině a koníčkům jako rybaření, hra na bicí, prodával doutníky, pronajímal karavany a v Tampě učil hokej malé kluky.
Antonín Stavjaňa (Vsetín)
- 63 let
- obránce
Pod trenérem Luďkem Bukačem získal zlato už v roce 1985 v Praze. Ve Vídni prožíval svůj osmý a poslední šampionát. V 33 letech byl nejstarším hráčem týmu. Ve Vsetíně, s nímž postoupil do extraligy a do té doby ji dvakrát vyhrál, přidal ještě dva tituly. Končil v Uherském Hradišti v roce 2000. Jako trenér působil ve Zlíně, Třinci, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Spartě. Loni v říjnu tam jako asistent Pavla Grosse skončil. Popáté zamířil na Slovensko, stal se koučem Zvolena. Dřív vedl Trenčín, Slovan Bratislava a Nitru, kde získal dva tituly a je čestným občanem.
Michal Sýkora (San Jose, NHL)
- 52 let
- obránce
Na MS přijel urostlý bek po své třetí a první kompletní sezoně v San Jose. V NHL hrál taky za Chicago a Tampu Bay, než se vrátil. Zlato získal ještě na šampionátu v roce 2000, kdy vybojoval extraligový titul se Spartou. Další přidal o pět let později, kdy sehrál své poslední zápasy za Pardubice. Svého času jeden z nejlepších obránců v Evropě po skončení kariéry podnikal s drahými kovy. Po velkolepém rozjezdu obchod se zlatem zkrachoval, dluhy přesáhly částku čtvrt miliardy korun. Mezi věřitele patří mnoho hokejistů a dalších sportovců, například Roman Červenka
Jiří Veber (Vsetín)
- 57 let
- obránce
Odchovanec pražské Hvězdy pronikl do špičkového hokeje v Kladně, Jednu sezonu strávil v Pori, než zamířil do Vsetína, s nímž vyhrál čtyři extraligové tituly a jedno stříbro. Na MS si zahrál ještě v roce 1997. Později hrál ještě za Schwenningen, Plzeň, ruský Perm, Litvínov a Beroun. Trénoval v Jindřichově Hradci, mládež i dospělé ve Slavii, kde byl sportovním manažerem. Vedl reprezentační sedmnáctku a v sezoně 2011/12 tým do 18 let, trénoval v Koreji, Itálii, dělal asistenta v Chomutově, Spartě, Vítkovicích a poslední tři sezony působí v Plzni jako pravá ruka Josefa Jandače.
Jiří Vykoukal (Sparta Praha)
- 55 let
- obránce
Titul vybojoval rodák z Olomouce po druhém návratu do Sparty z roční štace ve švédském MODO. V pražském klubu působil ve čtyřech etapách, vybojoval tři tituly. Mistrem světa se stal ještě v roce 1999, mezitím získal dvakrát bronz. Sedm sezon strávil ve Finsku, krátce hrál za Mountfield a Plzeň, končil v Prostějově, kde se stal koučem a sportovním manažerem. U Jestřábů fungoval osm let. Už během kariéry podnikal, provozoval kavárnu v Olomouci. Zkušenosti využívá při mentorské práci s řadou profesionálních hokejistů. Jeho zetěm je třinecký bek Jakub Galvas.
Radek Bělohlav (České Budějovice)
- 56 let
- útočník
Na svém druhém mistrovství světa dal odchovanec Soběslavi jeden gól Itálii, na dalším v roce 1998 si už vysloužil přízvisko Kalašnikov. Do špičky pronikl v Českých Budějovicích, prošel taky Vsetínem, s nímž získal dva tituly. Třetí přidal se Spartou, než se vrátil na jih Čech. Končil v Kladně a jako hrající asistent v Písku. Po kariéře trénoval a dělal sportovního manažera a trénoval v Budějovicích, pobyl taky v Pardubicích, Kometě, třetí sezonu je hlavním koučem druholigové Příbrami. V předchozí sezoně byl asistentem u české osmnáctky, v tomto ročníku u sedmnáctky.
Radek Bonk (Ottawa, NHL)
- 50 let
- útočník
Ve 20 letech přiletěl na MS po druhé sezoně v Ottawa Senators, kteří ho draftovali v roce 1994 jako trojku v celkovém pořadí. Kromě vídeňského šampionátu a následného World Cupu už nikdy nereprezentoval. V NHL strávil 14 sezon, mihl se v KHL. Poslední čtyři roky kariéry působil v Třinci, končil v 38 letech. V roce 2015 se odstěhoval zpátky do Ottawy. S kanadskou manželkou Julií mají dva syny a dvě dcery. Oliver Bonk hrál za kanadské výběry a v roce 2023 byl draftován v prvním kole Philadelphií. Rodák z Krnova je strýcem brankáře Patrika Bartošáka.
Jiří Dopita (Vsetín)
- 57 let
- útočník
V turnaji nastoupil naposledy ve čtvrtfinále proti Německu (6:1). Kvůli zánětu slepého střeva musel na operaci, zlatou medaili přebíral na nemocničním lůžku od lékaře týmu dr. Zdeňka Ziegelbauera. Jeden z pilířů zlaté generace z přelomu tisíciletí vyhrál olympiádu a tři šampionáty. V reprezentaci končil při Světovém poháru 2004. Má pět titulů se Vsetínem, vůbec první získal s Olomoucí a poslední s Pardubicemi, v NHL hrál za Edmonton a Philadelphii. Byl jednatelem Olomouce, dělal asistenta u české dvacítky. Působí jako koordinátor projektu Akademií Českého hokeje.
Jiří Kučera (Lulea, SHL)
- 60 let
- útočník
S pěti góly byl vedle Roberta Langa nejlepším českým střelcem. Trefou do prázdné brány na 4:2 ve finále proti Kanadě pečetil premiérové české zlato na MS a první titul po 11 letech. V sezoně získal ve Švédsku i svůj jediný ligový titul. Vrátil se do Plzně, po roce šel do švýcarského Klotenu, než se vrátil do Lulea. V roce 2001 skončil ze zdravotních důvodů. V extralize trénoval Plzeň, Litvínov a Hradec Králové, končil v Klatovech. Sedm let se věnuje mládeži ve Spartaku Žebrák.
Robert Kysela (Litvínov)
- 57 let
- útočník
Na své jediné MS jel po životní sezoně, kdy dal včetně play off 34 gólů v 35 zápasech a s Litvínovem postoupil do finále proti Vsetínu. V roce 2001 odešel do Kladna, končil v sezoně 2005/06 v Ústí nad Labem, kde později dělal generálního manažera. V letech 2013-18 byl GM v Litvínově, tým za jeho působení získal v roce 2015 historický titul. Stal se zastupitelem města, komentoval jako expert pro Českou televizi. Vystudoval ekonomii, zabývá se investičním a finančním poradenstvím. Patří ke skupině, která se zasadila o záchranu elitního hokeje v Litvínově.
Robert Lang (Los Angeles, NHL)
- 55 let
- útočník
S pěti góly byl s Jiřím Kučerou nejlepším střelcem českého týmu. Po své čtvrté sezoně v NHL zamířil do Sparty, ale záhy podepsal v Bostonu. V nejlepší lize světa působil až do roku 2010, sehrál v ní 987 zápasů. V roce 2004 nastoupil v Utkání hvězd NHL. Vystřídal ještě Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Montreal a Phoenix. Za reprezentaci hrál naposledy na bronzové olympiádě v Miláně 2006. Po skončení kariéry si užívá soukromí a rodinného života. Usadil se v San Diegu v Kalifornii, věnuje se golfu a potápění, od hokeje se odstřihl.
Roman Meluzín (Zlín)
- 53 let
- útočník
Zlínský útok Janků-Štraub-Meluzín patřil svého času k nejlepším v lize. V Baťově městě působil rodák z Boskovic do roku 1999, kdy získal na mistrovství světa v Norsku podruhé zlato. Následovala Tappara Tampere, Essen a Třinec a Kometa Brno. Posledních sedm sezon hráčské kariéry strávil v druholigovém Šumperku, kde končil v roce 2012 jako hrající asistent. S přestávkami se deset let věnuje mládeži v Kometě. Prvním rokem je hlavním trenérem sportovních tříd. V minulém ročníku měl na starost devátou třídu, v tomto ročníku vede šesťáky.
Pavel Patera (Kladno)
- 54 let
- útočník
Na svém prvním MS v roce 1995 si centr kladenské „Blue Line“ nepřipsal ani bod. Ve Vídni byl s pěti asistencemi nejlepším nahrávačem mužstva. Získal ještě další tři tituly a dvě bronzové, vyhrál olympiádu. Po vídeňském MS odešel s Vejvodou a Martinem Procházkou do AIK Stockholm, následovaly Vsetín, Dallas a Minnesota v NHL, Omsk a návrat do Kladna. Kariéru končil v sezoně 2014/15 v Olomouci. Jako trenér pracoval v Kladně, ve Spartě a vedl českou sedmnáctku, než zakotvil v Karlových Varech. Tým letos dovedl do semifinále a k senzačnímu bronzu.
Martin Procházka (Kladno)
- 54 let
- útočník
Vítězný gól na 3:3 do kanadské branky ve finále byl jeho životní trefou. Po šampionátu zamířil do AIK Stockholm, hrál v NHL za Toronto a Atlantu. Se svým dvojčetem Paterou působil ve Vsetíně a Omsku. Dvě sezony hrál za Vítkovice, poté se vrátil do Kladna. V extralize končil po sezoně 2009/10, po roční pauze válel ještě za Regensburg. Čtyřnásobný mistr světa a vítěz ZOH v letech 2016–2019 trénoval Řisuty, působil jako expert České televize a nyní Českého rozhlasu. Byl rovněž mluvčím reprezentace a v roce 2012 obsadil s Terezou Bufkovou druhé místo v soutěži StarDance.
Robert Reichel (Frankfurt, DEL)
- 54 let
- útočník
Byl kapitánem zlatého týmu, čtvrtfinále s Německem pro něj bylo pikantní v tom, že se střetl s mladším bratrem Martinem. Mistrem světa se stal „Alby“ třikrát, na olympiádě v Naganu proměnil nájezd v semifinále s Kanadou. Dvanáct sezon strávil v NHL a dvě ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako srdcař a patriot v extralize nehrál za jiný klub než Litvínov, který po ukončení hráčské kariéry v roce 2010 krátce trénoval. Vedl českou osmnáctku, byl asistentem u dvacítky a v Litvínově, kam v lednu nastoupil znovu jako šéf realizačního týmu a zachránil ho mezi elitou.
Viktor Ujčík (Slavia Praha)
- 53 let
- útočník
Mistrem světa se stal v letech 1996, 1999 a 2001. Zažil poslední ligový titul Dukly Jihlava z roku 1991, dvakrát triumfoval s Oulu ve Finsku. Je čtvrtým hráčem, kterému se podařilo v nejvyšší domácí soutěži nastřílet přes 400 branek. Působil ještě v Třinci, Slavii, Spartě a Vítkovicích, končil v ročníku 2013/14 v tehdy už prvoligové Jihlavě, kde pak začal dělat asistenta. Sezonu trénoval Mladou Boleslav, než se vrátil do Dukly. Jako hlavní trenér ji dovedl dvakrát po sobě do baráže o postup do nejvyšší soutěže. Současně je vrchním extraligovým šerifem, šéfem disciplinárky APK.
Otakar Vejvoda (Kladno)
- 53 let
- útočník
Drobný útočník v šedivém roláčku místo ribana byl ve Vídni se čtyřmi trefami nejlepším zakončovatelem trojzápřahu s Paterou a Martinem Procházkou. Hrál ještě na Světovém poháru 1996, pak začaly vážné problémy, které podlomily jeho zdraví. Poslední zápas hrál za AIK Stockholm v lednu 1998, po jedenácti letech se ještě vrátil ve třetí švédské lize. Trénoval Beroun, potom mládež v Lindingö, kde se usadil. V roce 2022 se postavil na střídačku Kladna, po dvou sezonách odešel dělat asistenta do Sparty. Od loňského listopadu byl koučem Dukly Trenčín.
David Výborný (Sparta Praha)
- 50 let
- útočník
Stejně jako František Kaberle se nedostal na olympiádu v Naganu, oni jediní však získali pětkrát titul mistrů světa. Právě s Kaberlem si později zahrál za švédské MODO, sedm sezon působil v Columbusu v NHL. V Česku zůstával dlouho věrný Spartě, končil však v Mladé Boleslavi po sezoně 2015/16, kde přesedlal do role sportovního manažera. Po roce však skončil. „Nebylo to nic pro mě,“ přiznal. Od roku 2003 se věnoval obchodu s realitami. Ještě před koncem kariéry založil se společníkem prosperující firmu, která rekonstruuje a prodává nemovitosti v centru Prahy.